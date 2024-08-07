رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

المدرب فليك يتخذ قرارا نهائيا بشأن خط وسط برشلونة

هانسي فليك: أعتقد أننا لا نحتاج لتعزيز مركز الوسط (رويترز)
7/8/2024

أكد مدرب برشلونة هانسي فليك أن النادي الكتالوني لن يسعى إلى ضم لاعب وسط جديد بالميركاتو الصيفي لأنه يمتلك خيارات عديدة، خصوصا مع اقتراب عودة غافي وفرينكي دي يونغ المصابين.

وأنهى برشلونة جولته التحضيرية في الولايات المتحدة فجر اليوم الأربعاء بخسارة أمام ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 3-4 بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 2-2.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن فليك راضٍ جدا على أداء لاعبي خط الوسط، خاصة الثنائي مارك كاسادو ومارك بيرنال، كما أن الدانماركي أندرياس كريستنسن كان لديه دور لبضع دقائق في هذا المركز.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن برشلونة يسعى إلى ضم لاعب وسط دفاعي جديد ليحل محل أوريول روميو المعار إلى جيرونا.

وقال فليك في تصريحات عقب مواجهة ميلان "لدينا خيارات عديدة في مركز الوسط، بعض النجوم مصابون لكنهم سيعودون، وأعتقد أننا لا نحتاج للتعزيز في هذا المركز".

وأضاف "لدينا لاعبون شباب قدموا أداء استثنائيا، هناك لاعبون أصبحوا أفضل كثيرا على مدار الأيام القليلة الماضية".

وواصل "جولة الولايات المتحدة إيجابية للغاية، لدينا الكثير من اللاعبين الشباب، إمكانياتهم هائلة، لقد تحسن بعض اللاعبين هذه الأيام، إنهم يتكيفون مع ما نريد أن نراه".

المصدر : الصحافة الإسبانية