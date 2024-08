المدرب فليك يتخذ قرارا نهائيا بشأن خط وسط برشلونة

أكد مدرب برشلونة هانسي فليك أن النادي الكتالوني لن يسعى إلى ضم لاعب وسط جديد بالميركاتو الصيفي لأنه يمتلك خيارات عديدة، خصوصا مع اقتراب عودة غافي وفرينكي دي يونغ المصابين.

وأنهى برشلونة جولته التحضيرية في الولايات المتحدة فجر اليوم الأربعاء بخسارة أمام ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 3-4 بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن فليك راضٍ جدا على أداء لاعبي خط الوسط، خاصة الثنائي مارك كاسادو ومارك بيرنال، كما أن الدانماركي أندرياس كريستنسن كان لديه دور لبضع دقائق في هذا المركز.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن برشلونة يسعى إلى ضم لاعب وسط دفاعي جديد ليحل محل أوريول روميو المعار إلى جيرونا.

وقال فليك في تصريحات عقب مواجهة ميلان "لدينا خيارات عديدة في مركز الوسط، بعض النجوم مصابون لكنهم سيعودون، وأعتقد أننا لا نحتاج للتعزيز في هذا المركز".

🔵🔴 Hansi Flick suggests Barça will not sign new midfielder: “We have several quality players in midfield, some of them are injured now but they will be back…”.

“I think we are well covered in that position”. pic.twitter.com/DjrDaVxqfm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024