في انتظار الإعلان الرسمي.. أتلتيكو مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني ألفاريز

اقترب الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم من الانتقال رسميا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 94 مليون يورو.

ويقوم أتلتيكو مدريد بإعداد جميع الوثائق لإتمام صفقة ألفاريز بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريسيو رومانو في حسابه على منصة إكس اليوم الأربعاء.

وكتب رومانو "قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتوقيع، لن يكون اليوم، لكن الاتفاق الشفهي أكد من جميع الأطراف".

وتابع الصحفي الإيطالي المتخصص في الأخبار الحصرية لانتقالات اللاعبين "وافق جوليان على عقد حتى عام 2029، وسيحصل سيتي على 75 مليون يورو، إضافة إلى 20 مليون يورو أخرى كحوافز مالية".

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024