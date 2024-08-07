رياضة|الدوري الإسباني

في انتظار الإعلان الرسمي.. أتلتيكو مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني ألفاريز

وافق ألفاريز على الانتقال من مانشستر سيتي إلى أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى عام 2029 (غيتي)
7/8/2024-|آخر تحديث: 7/8/202409:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)

اقترب الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم من الانتقال رسميا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 94 مليون يورو.

ويقوم أتلتيكو مدريد بإعداد جميع الوثائق لإتمام صفقة ألفاريز بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريسيو رومانو في حسابه على منصة إكس اليوم الأربعاء.

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وكتب رومانو "قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتوقيع، لن يكون اليوم، لكن الاتفاق الشفهي أكد من جميع الأطراف".

وتابع الصحفي الإيطالي المتخصص في الأخبار الحصرية لانتقالات اللاعبين "وافق جوليان على عقد حتى عام 2029، وسيحصل سيتي على 75 مليون يورو، إضافة إلى 20 مليون يورو أخرى كحوافز مالية".

وستمثل الصفقة ربحا كبيرا لمانشستر سيتي في لاعب تعاقد معه من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل نحو 12 مليون يورو في 2022.

وحقق ألفاريز البالغ 24 عاما نجاحات كبيرة في موسمه الأول 2022-2023 مع مانشستر سيتي.

وبحلول يناير/كانون الثاني من هذا الموسم توج ألفاريز بلقب كأس العالم مع الأرجنتين، كما فاز بالثلاثية مع مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا)، وتوج أيضا بلقب الدوري في الموسم الماضي.

المصدر : وكالات