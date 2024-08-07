رياضة|أولمبياد باريس 2024|فرنسا

ضُبط بحوزته كوكايين.. اعتقال لاعب هوكي أسترالي في أولمبياد باريس

توم كريغ (يمين) متهم بحيازة نحو غرام واحد من مادة الكوكايين (غيتي)
7/8/2024

قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية -اليوم الأربعاء- إن أحد لاعبي فريق الهوكي للرجال اعتقل في باريس وقيد الاحتجاز، في حين قال مكتب المدعي العام في باريس إن الاحتجاز جاء بعد شرائه الكوكايين.

وقال مكتب المدعي العام إن "ضباط الشرطة الذين شاهدوا عملية تداول كوكايين أسفل مبنى في الدائرة التاسعة في باريس، ليلة السادس والسابع من أغسطس/آب، ألقوا القبض على البائع المولود في 2006 والمشتري المولود في 1995 في أستراليا".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وحسب موقع فرانس إنفو، نقلا عن مصادر بالشرطة، فإن الرياضي المذكور هو توم كريغ (28 عاما)، الذي "تم القبض عليه بينما كان بحوزته (حسبما يزعم) نحو غرام واحد من الكوكايين".

وقالت اللجنة الأولمبية الأسترالية -في بيان لها- إن "اللجنة الأولمبية الأسترالية تواصل الاستفسار عن الأمر والترتيب لدعم اللاعب".

وقالت وسائل إعلام فرنسية -نقلا عن مصادر بالشرطة- إن لاعب الهوكي الأسترالي اشترى نحو غرام واحد من الكوكايين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الاتحاد الدولي للهوكي على الواقعة. وودع منتخب أستراليا للرجال منافسات الهوكي من دور الثمانية بخسارته صفر-2 أمام هولندا الأحد الماضي.

المصدر : رويترز