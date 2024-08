ضُبط بحوزته كوكايين.. اعتقال لاعب هوكي أسترالي في أولمبياد باريس

قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية -اليوم الأربعاء- إن أحد لاعبي فريق الهوكي للرجال اعتقل في باريس وقيد الاحتجاز، في حين قال مكتب المدعي العام في باريس إن الاحتجاز جاء بعد شرائه الكوكايين.

وقال مكتب المدعي العام إن "ضباط الشرطة الذين شاهدوا عملية تداول كوكايين أسفل مبنى في الدائرة التاسعة في باريس، ليلة السادس والسابع من أغسطس/آب، ألقوا القبض على البائع المولود في 2006 والمشتري المولود في 1995 في أستراليا".

وحسب موقع فرانس إنفو، نقلا عن مصادر بالشرطة، فإن الرياضي المذكور هو توم كريغ (28 عاما)، الذي "تم القبض عليه بينما كان بحوزته (حسبما يزعم) نحو غرام واحد من الكوكايين".

The identity of the athlete arrested in Paris after allegedly trying to buy cocaine has been identified.

