رغم حظره من الفيفا.. برشلونة يدرج "بند الخوف" في عقد روميو

أكمل لاعب الوسط أوريول روميو إجراءات انتقاله من برشلونة إلى جيرونا على سبيل الإعارة لعام واحد لكن النادي الكتالوني أدرج في العقد ما يعرف بـ "بند الخوف".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن "بند الخوف" يمنع روميو من اللعب ضد البارسا خلال فترة إعارته لجيرونا.

🔴⚪️ CONFIRMED: Oriol Romeu returns to Girona on loan from #FCBarcelona. Girona will cover his salary until June. [@FCBarcelona] pic.twitter.com/hVOlO1lMMK — Football⚽Bite (@footballBite27) August 5, 2024

وسبق لبرشلونة أن أدرج البند نفسه عند إعارة عبد الصمد الزلزولي، ونيكو غونزاليس، وبابلو توري في المواسم السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظر استخدام هذا البند في عام 2014. ورغم موقف الهيئات الكروية الدولية، لا يحظر الدوري الإسباني ولا الاتحاد الإسباني لكرة القدم صراحة هذا البند، الذي تستخدمه بعض الأندية مثل ريال مدريد على المستوى المحلي.

روميو انضم إلى برشلونة صيف العام الماضي 2023، قادما من جيرونا مقابل 3.4 ملايين يورو، لكن لاعب الوسط لم يتمكن من تقديم أفضل مستوياته ليغادر النادي سريعا.

ويرتبط روميو بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026، وهو من طلب الرحيل هذا الصيف. وشارك اللاعب في 37 مباراة من بينها 17 لقاء كأساسي، لكنه لم يقدم أداء مقنعا.