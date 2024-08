رغم حظره من الفيفا.. برشلونة يدرج "بند الخوف" في عقد روميو

أكمل لاعب الوسط أوريول روميو إجراءات انتقاله من برشلونة إلى جيرونا على سبيل الإعارة لعام واحد لكن النادي الكتالوني أدرج في العقد ما يعرف بـ "بند الخوف".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن "بند الخوف" يمنع روميو من اللعب ضد البارسا خلال فترة إعارته لجيرونا.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

🔴⚪️ CONFIRMED: Oriol Romeu returns to Girona on loan from #FCBarcelona.

Girona will cover his salary until June.

[@FCBarcelona] pic.twitter.com/hVOlO1lMMK

— Football⚽Bite (@footballBite27) August 5, 2024