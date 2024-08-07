رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

رغم حظره من الفيفا.. برشلونة يدرج "بند الخوف" في عقد روميو

روميو انضم إلى برشلونة صيف العام الماضي 2023 قادما من جيرونا (غيتي)
7/8/2024

أكمل لاعب الوسط أوريول روميو إجراءات انتقاله من برشلونة إلى جيرونا على سبيل الإعارة لعام واحد لكن النادي الكتالوني أدرج في العقد ما يعرف بـ "بند الخوف".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن "بند الخوف" يمنع روميو من اللعب ضد البارسا خلال فترة إعارته لجيرونا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وسبق لبرشلونة أن أدرج البند نفسه عند إعارة عبد الصمد الزلزولي، ونيكو غونزاليس، وبابلو توري في المواسم السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظر استخدام هذا البند في عام 2014. ورغم موقف الهيئات الكروية الدولية، لا يحظر الدوري الإسباني ولا الاتحاد الإسباني لكرة القدم صراحة هذا البند، الذي تستخدمه بعض الأندية مثل ريال مدريد على المستوى المحلي.

روميو انضم إلى برشلونة صيف العام الماضي 2023، قادما من جيرونا مقابل 3.4 ملايين يورو، لكن لاعب الوسط لم يتمكن من تقديم أفضل مستوياته ليغادر النادي سريعا.

ويرتبط روميو بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026، وهو من طلب الرحيل هذا الصيف. وشارك اللاعب في 37 مباراة من بينها 17 لقاء كأساسي، لكنه لم يقدم أداء مقنعا.

المصدر : الصحافة الإسبانية