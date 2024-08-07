دي ماريا يجدد عقده مع بنفيكا حتى 2025

جدد المهاجم الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا عقده مع نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم حتى يونيو/حزيران 2025، وفقا لما أعلنه وصيف بطل الدوري.

وسيخوض المهاجم البالغ 36 عاما موسمه الخامس مع بنفيكا، حيث لعب بين عامي 2007 و2010، قبل العودة إلى صفوفه في 2023، بعد مروره بريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

🇦🇷 Ángel Di María (36) renueva con el @SLBenfica hasta junio de 2025. pic.twitter.com/1SCTvzeWoG — Mercatosphera (@mercatosphera) August 6, 2024

وقال بطل العالم 2022 وكوبا أميركا 2024 مع الأرجنتين في تصريح لموقع بنفيكا الرسمي مساء أمس الثلاثاء "أنا سعيد بالبقاء في بنفيكا لعام إضافي من أجل مواصلة التتويج بالألقاب".

وأعلن الأرجنتيني في نهاية يوليو/تموز الماضي أنه صرف النظر عن إنهاء مسيرته مع نادي مسقط رأسه روزاريو سنترال، بسبب تهديدات تعرض لها هو وعائلته منذ الإعلان عن المفاوضات بين الطرفين بشكل علني.

وأوضح دي ماريا في مقابلة أجراها في نهاية يوليو/تموز الماضي مع قناة "روزاريو 3" "كان حلمي دائما العودة إلى روزاريو سنترال والاعتزال مدافعا عن هذا القميص".

لكن من أجل "راحة البال والسعادة" لعائلته قال إنه يفضل عدم "العودة إلى روزاريو".