ثقة أم غرور.. إبراهيموفيتش: سأكون الأفضل في هذه الرياضة لو شاركت بالأولمبياد

كشف نجم كرة القدم المعتزل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن الرياضات التي كان بإمكانه خوضها للحصول على ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وبثقته المعتادة، قال "إبرا" -مستشار نادي ميلان الإيطالي الحالي- لصحيفة أثلتيك "سأكون الأفضل في جميع الرياضات الكروية.. وأستطيع خوض التحدي في الفنون القتالية. لقد مارست التايكوندو. أنا سريع في ضربات الرجل، وأتحرك بشكل جيد".

ولدى اللاعب السابق لبرشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان شغف بالرياضات القتالية إذ يحمل الحزام الأسود في التايكوندو. وصرح "طولي متر و97 سنتيمترا، لكنني أتحرك كرجل طوله متر و60 سنتيمترا.. لهذا السبب كنت وحشا".

