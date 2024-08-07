ثقة أم غرور.. إبراهيموفيتش: سأكون الأفضل في هذه الرياضة لو شاركت بالأولمبياد

كشف نجم كرة القدم المعتزل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن الرياضات التي كان بإمكانه خوضها للحصول على ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وبثقته المعتادة، قال "إبرا" -مستشار نادي ميلان الإيطالي الحالي- لصحيفة أثلتيك "سأكون الأفضل في جميع الرياضات الكروية.. وأستطيع خوض التحدي في الفنون القتالية. لقد مارست التايكوندو. أنا سريع في ضربات الرجل، وأتحرك بشكل جيد".

ولدى اللاعب السابق لبرشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان شغف بالرياضات القتالية إذ يحمل الحزام الأسود في التايكوندو. وصرح "طولي متر و97 سنتيمترا، لكنني أتحرك كرجل طوله متر و60 سنتيمترا.. لهذا السبب كنت وحشا".

🥋 "Martial arts — I could challenge (at the Olympics)"

🇮🇹 "(Returning to Milan) I was like some kind of… guardian angel."

✝️ "In my world, you are your own God. That's what I believe."

🔴 #MUFC: "You’re just a number there, I felt."@AdamCrafton_ speaks to Zlatan Ibrahimovic — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 6, 2024

وقال إبراهيموفيتش (42 عاما) "لا أحاول إثارة إعجابك، بل هذه حقائق واقعية. أنا أحب الأدرينالين في التايكوندو. أنا أحب المبارزات. أحتاج أن أشعر أنني على قيد الحياة. ما أفتقده ليس لعب كرة القدم. ما أفتقده هو الشعور أحيانا.. بأنني على قيد الحياة".

وأسدل إبراهيموفيتش الستار على مسيرته الكروية المليئة بالإنجازات والألقاب في الخامس من يونيو/حزيران 2023 بعد انتهاء مباراة ميلان وضيفه هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

ولعب الدولي السويدي السابق دورا رئيسيا في عودة ميلان إلى قمة كرة القدم الإيطالية بعد عودته إلى صفوفه عام 2019، فقاده للفوز بلقب الدوري عام 2022، أي بعد مرور 11 عاما على إحراز النادي لقبه الأخير بقيادة السويدي أيضا.

وعلى مدار مسيرته، فاز إبرا بألقاب الدوري في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، لكن لقبه الأوروبي الوحيد يبقى في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2017.