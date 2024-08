إيقاف موراتا ورودري بسبب احتفالهما "المثير لاستفزاز" جبل طارق

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، معاقبة ثنائي المنتخب الإسباني ألفارو موراتا ورودريغو هيرنانديز كاسكانتي (رودري) بالإيقاف لمباراة واحدة، بعد هتافاتهما المسيئة ضد جبل طارق في أثناء الاحتفالات بالفوز بلقب يورو 2024.

وأفاد يويفا -عبر موقعه الرسمي- بأن لجنة الانضباط قررت إيقاف رودري وموراتا مباراة واحدة بسبب انتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لتظاهرات ذات طبيعة غير رياضية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح تحقيقا ضد ثنائي المنتخب الإسباني، بسبب هتافات مفادها أن جبل طارق إسبانية.

🚨 BREAKING

Alvaro Morata and Rodri have been banned UEFA after chanting "Gibraltar is Spanish" in the aftermath of their victory at Euro 2024https://t.co/pc02UseKqu pic.twitter.com/WgHjdom8hQ

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 7, 2024