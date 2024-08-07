شاهد.. المغربي البقالي يتوج بذهبية 3 آلاف متر موانع في أولمبياد بايس

كرّس المغربي سفيان البقالي نفسه نجما دون منازع لسباق 3 آلاف متر موانع، بعد احتفاظه بذهبية الألعاب الأولمبية -الأربعاء- في باريس.

وحسم البقالي (28 عاما) بذكاء سباقا تنافسيا بتسجيله 8:06.05 دقائق هو الأفضل له هذا الموسم، متفوّقا على الأميركي كينيث روكس (8:06.41 دقائق) والكيني أبراهام كيبيووت (8:06.47 دقائق).

وإضافة إلى ذهبيتي الأولمبياد، يملك البقالي في رصيده ذهبيتي بطولة العالم في يوجين 2022 وبودابست 2023، فضية في لندن 2017 وبرونزية في الدوحة 2019.

أصبح ثالث رياضي عربي يتوّج مرّتين في الألعاب الأولمبية بعد مواطنه هشام القروج (1500 متر و5 آلاف متر في أثينا 2004) والسباح التونسي أسامة الملولي (1500 متر حرة في بكين 2008 و10 كيلومتر في المياه الحرة في لندن 2012).

والبقالي هو ثاني عداء يدافع عن لقبه في 3 آلاف متر موانع ضمن الألعاب الأولمبية، بعد الفنلندي فولماري إيسو-هولو في 1932 و1936.

كما أصبح المغربي في أولمبياد طوكيو الذي تأجل سنة بسبب جائحة كوفيد-19، أول عداء غير كيني منذ 1980 يحرز ذهبية هذه المسافة المعقدة.