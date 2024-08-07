رياضة|أبطال أوروبا|بولندا

القبض على حكمين مخمورين قبل مباراة بدوري أبطال أوروبا

الشرطة البولندية تلقي القبض في حالة سكر على الثنائي بارتوش فرانكوفسكي وتوماس موسيال حكمي تقنية الفيديو https://x.com/Chukwuebuk9804/status/1820868392556855718 Dekings Sport International @Chukwuebuk9804 Two Polish VAR referees for tonight's Champions League match between Dynamo Kiev and Rangers were discovered drunk at 2 AM.🤯 They stole a road sign and were arrested by local police a few hours before the match. 😅 UEFA should replace them, this is how they will come into VAR Room and awarded an offside goal or even cancel a real goal.
حكما تقنية الفيديو بارتوش فرانكوفسكي (يمين) وتوماس موسيال سرقا إشارة مرور وهما مخموران (مواقع التواصل الاجتماعي)
7/8/2024

ألقت الشرطة البولندية القبض على الثنائي بارتوش فرانكوفسكي وتوماس موسيال حكمي تقنية الفيديو لمباراة دينامو كييف ضد رينجرز التي جرت أمس الثلاثاء في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، لأنهما سرقا إشارة مرور وهما مخموران.

وانتهت مباراة بين دينامو كييف ومنافسه رينجرز لحساب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالتعادل 1-1.

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وذكرت قناة "تي في سبورت" البولندية أنه تم القبض على الحكمين وهما مخموران، حيث كانا برفقة شخص ثالث يحمل لافتة مرور أثناء توجههم بها إلى أحد مراكز التسوق في مدينة لوبلين.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاد الحكمين من المباراة، واستعان بمواطنيهما توماس كفياتكوفسكي وبافل ماليك.

وعقب ذلك أبلغت السلطات الاتحاد البولندي بالأحداث التي وقعت، وتم فتح تحقيق مع كلا الحكمين.

من جهته، أصدر الاتحاد البولندي لكرة القدم بيانا جاء فيه "إن لجنة الحكام ستجري تحليلا مفصلا للوضع بعد ورود تقارير عن سلوك غير لائق من قبل الحكمين".

وأضاف البيان "إذا تأكدت المعلومات فسوف تتقدم لجنة الحكام بطلب إلى الأمين العام للاتحاد بإنهاء عقدي الحكمين، إلى جانب إحالة القضية إلى اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد للتحقيق وبحث فرض المزيد من العقوبات التأديبية".

المصدر : ماركا