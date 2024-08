القبض على حكمين مخمورين قبل مباراة بدوري أبطال أوروبا

ألقت الشرطة البولندية القبض على الثنائي بارتوش فرانكوفسكي وتوماس موسيال حكمي تقنية الفيديو لمباراة دينامو كييف ضد رينجرز التي جرت أمس الثلاثاء في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، لأنهما سرقا إشارة مرور وهما مخموران.

وانتهت مباراة بين دينامو كييف ومنافسه رينجرز لحساب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالتعادل 1-1.

وذكرت قناة "تي في سبورت" البولندية أنه تم القبض على الحكمين وهما مخموران، حيث كانا برفقة شخص ثالث يحمل لافتة مرور أثناء توجههم بها إلى أحد مراكز التسوق في مدينة لوبلين.

UNBELIEVABLE! The two Polish VAR referees for tonight's Champions League game between Dynamo Kiev and Rangers were found completely drunk at 2am tonight! 😲🍻

Both refs stole a sign and were pulled over by police within hours of the game 😭

UEFA had to replace them urgently. pic.twitter.com/j63EcqVA5L

