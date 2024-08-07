القبض على برازيلي يبيع ميداليات أولمبية مقلدة بباريس

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مواطن برازيلي اليوم الأربعاء، لحيازته ميداليات أولمبية مزورة وبيعها في أحد شوارع باريس.

ووفقا لما ذكره موقع "فرانس إنفو"، فقد ألقت الشرطة القبض على برازيلي يبلغ 39 عاما في باريس على هامش دورة الألعاب الأولمبية 2024 بتهمة بيع ميداليات أولمبية مزورة.

ووصل المحتال البرازيلي إلى فرنسا في 14 يوليو/تموز الماضي وبحوزته 11 قطعة مزيفة، وألقي القبض عليه في الدائرة الـ12 بالعاصمة.

Olympic gold medals

1908: 100% gold

2024: 1% gold pic.twitter.com/UsW51tGNo8 — Tuur Demeester (@TuurDemeester) July 27, 2024

850 ميدالية في منزله

وأثناء تفتيش منزل المحتال البرازيلي لاحقا عثر المحققون على ما يقارب 850 ميدالية مزيفة تحمل شعار باريس 2024، وأكد مكتب المدعي العام في باريس اعتقاله، وتم استدعاؤه اليوم الأربعاء بتهمة "حيازة بضائع مقلدة دون إثبات مصدرها، والبيع في الشوارع".

وسيُحاكم الرجل بتهمة "حيازة سلع مقلدة" و"البيع في الشوارع"، وتصل عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لحيازته سلعا مقلدة و6 أشهر أخرى بتهمة البيع غير القانوني.