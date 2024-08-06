موعد مباراة ريال مدريد ضد تشلسي في أميركا والقنوات الناقلة

سيواجه ريال مدريد الإسباني نظيره تشلسي الإنجليزي وديا في مدينة شارلوت بالولايات المتحدة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2024-2025.

وتقام المباراة الأخيرة لريال مدريد على ملعب بنك أميركا فجر الأربعاء 7 أغسطس/آب، وتنطلق الساعة 2:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة (1:00 صباحا بتوقيت إسبانيا).

وفي جولته الأميركية، تعرض ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي لهزيمتين أمام الغريم التقليدي برشلونة 1-2 وضد ميلان الإيطالي 0-1.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشلسي

من المقرر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وتشلسي الودية عبر قناة الكويت الرياضية المفتوحة، وسيعلق على المباراة عبد الله الحربي.