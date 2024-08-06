موعد مباراة برشلونة ضد ميلان في أميركا والقنوات الناقلة

يلتقي برشلونة الإسباني مع ميلان الإيطالي في مباراة ودية دولية، تأتي ضمن استعدادات الفريقين لبداية الموسم الجديد 2024-2025.

وتقام المباراة على ملعب "بنك إم تي" بمدينة بالتيمور بعد غد الأربعاء السابع من أغسطس/آب الجاري، وتنطلق صافرة البداية الساعة 02:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، الساعة 12:30 صباحا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

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وخاض برشلونة حتى الآن مباراتين وديتين، حيث فاز على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، ثم تغلب على غريمه ريال مدريد بهدفين لهدف.

والمباراة أمام "الروسونيري" هي الأخيرة بالنسبة إلى برشلونة في البطولة الودية بالولايات المتحدة التي يشارك فيها 5 أندية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان

من المقرر أن تُنقل مباراة برشلونة وميلان الودية عبر قناة الكويت الرياضية المفتوحة، وسيعلق على المباراة خالد الحدي.