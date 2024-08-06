موعد مباراة المغرب ضد مصر على برونزية كرة القدم بأولمبياد باريس والقنوات الناقلة

ضرب المنتخبان المغربي والمصري موعدا ناريا على برونزية تاريخية في مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، ونستعرض في السطور التالية موعد المباراة المرتقبة والقنوات الناقلة لها.

وتوقف المشوار الرائع لأسود الأطلس والفراعنة في الدور نصف النهائي إثر خروجهما مرفوعي الرأس بخسارتين أمام إسبانيا 1-2 وفرنسا المضيفة 1-3 بعد التمديد تواليا يوم الإثنين.

موعد مباراة مصر ضد المغرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس المقبل الموافق الثامن من أغسطس/آب 2024 على ملعب لابوجوار في نانت، وتبدأ الساعة السادسة مساء 18:00.

وتنقل المباراة على قنوات:

beIN Sports HD 1

Arriyadia (الرياضية المغربية)

TRT Spor HD

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.

مصر والمغرب فرطا في التقدم على فرنسا وإسبانيا

وفي مباراتي نصف النهائي، فرط كلا المنتخبين في تقدمه بهدف وخرج منهزما وتبقى لهما فرصة تتويج مشاركتهما بميدالية برونزية تاريخية.

ولم يكن حال المنتخب الأولمبي المغربي أفضل من "أسود الأطلس" الذي حققوا إنجاز دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخهم في مونديال قطر 2022، قبل أن يخسروا أمام فرنسا في نصف النهائي وينهوه في المركز الرابع.

في المقابل، لم تكن الثالثة ثابتة بالنسبة إلى منتخب مصر، فخرج من نصف النهائي للمرة الثالثة بعد عامي 1928 و1964 عندما حل في المركز الرابع.

في المباراة الأولى، كان المغرب البادئ بالتسجيل عبر هداف المسابقة حتى الآن برصيد 6 أهداف سفيان رحيمي (37 من ركلة جزاء)، لكن إسبانيا قلبت الطاولة بفضل مهاجم برشلونة فيرمين لوبيز الذي استغل هفوة دفاعية مغربية وأدرك التعادل (66) وصنع هدف الفوز لمدافع إشبيلية خوانلو سانشيز (85).

وفي المباراة الثانية، كانت مصر التي لعبت بـ10 لاعبين إثر طرد مدافعها عمر فايد (92)، سباقة إلى التسجيل عبر محمود صابر (62)، وردت فرنسا بثلاثية تناوب عليها جان-فيليب ماتيتا (83 و99) وميكايل أوليسيه (108).

وضربت فرنسا صاحبة الضيافة موعدا يوم الجمعة على ملعب بارك دي برانس مع إسبانيا التي تغلبت على المغرب 2-1 في مارسيليا.