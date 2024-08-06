رياضة|الدوري السعودي|إيطاليا

موعد المباراة الودية بين الاتحاد وإنتر ميلان والقنوات الناقلة

بنزيمة خلال مباراة الاتحاد وريال بيتيس الودية (غيتي)
6/8/2024

يواجه الاتحاد السعودي فريق إنتر ميلان الإيطالي وديا على ملعب يو باور ستاديوم في مونزا، ضمن تحضيرات "العميد" لبداية دوري المحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025.

وخاض الاتحاد بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان 3 مباريات ودية، وخسرها جميعها أمام كل من ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 1-4، وإلتشي 0-2، وإشبيلية 0-1.

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ويبدأ الاتحاد الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، الذي ينطلق يوم 22 أغسطس/آب الجاري، بمواجهة فريق الخلود في الجولة الافتتاحية الخميس 24 أغسطس/آب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الاتحاد وإنتر ميلان الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، غدا الأربعاء السابع من أغسطس/آب على ملعب بريانتو بإيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد و إنتر ميلان الودية

ستبث مباراة الاتحاد وإنتر ميلان الودية على قناة "إس تي سي" (STC) السعودية الناقل الحصري لهذه المباراة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة