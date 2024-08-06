موعد المباراة الودية بين الاتحاد وإنتر ميلان والقنوات الناقلة

يواجه الاتحاد السعودي فريق إنتر ميلان الإيطالي وديا على ملعب يو باور ستاديوم في مونزا، ضمن تحضيرات "العميد" لبداية دوري المحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025.

وخاض الاتحاد بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان 3 مباريات ودية، وخسرها جميعها أمام كل من ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 1-4، وإلتشي 0-2، وإشبيلية 0-1.

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ويبدأ الاتحاد الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، الذي ينطلق يوم 22 أغسطس/آب الجاري، بمواجهة فريق الخلود في الجولة الافتتاحية الخميس 24 أغسطس/آب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الاتحاد وإنتر ميلان الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، غدا الأربعاء السابع من أغسطس/آب على ملعب بريانتو بإيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد و إنتر ميلان الودية

ستبث مباراة الاتحاد وإنتر ميلان الودية على قناة "إس تي سي" (STC) السعودية الناقل الحصري لهذه المباراة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.