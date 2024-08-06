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ليس مبابي.. ريال مدريد يحدد منفذ ركلات الجزاء خلال الموسم المقبل

الظهور الأول لمبابي بألوان ريال مدريد سيكون يوم 14 أغسطس/آب في وارسو، خلال نهائي كأس السوبر الأوروبي (غيتي)
6/8/2024

ذكرت صحيفة ماركا -اليوم الثلاثاء- أن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني اتخذ قرارا حاسما بشأن منفذ ركلات الجزاء الأول خلال الموسم المقبل 2024-2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الجديد كيليان مبابي، المختص في تنفيذ ركلات الترجيح مع فريقه السابق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، لن يتولى المهمة في النادي الملكي.

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وسيكون المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هو المنفذ الأساسي لركلات الجزاء الموسم المقبل، لذلك يركز البرازيلي في التدريبات على تعزيز مهاراته في هذا المجال.

مبابي يتولى تسديد الركلات الحرة

ووفقا لما أوردته ماركا، فإن مبابي (25 عاما) سيكون المنفذ الأول للركلات الحرة في ريال مدريد، ويليه الكرواتي لوكا مودريتش، ثم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والإنجليزي جود بيلينغهام، والتركي أردا غول.

من المقرر أن يكون أول ظهور لمبابي بألوان ريال مدريد يوم 14 أغسطس/آب الجاري في وارسو، خلال نهائي كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي.

وسيبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني أمام مايوركا يوم 18 أغسطس/آب، تليها المباراة الأولى على أرضه ضد بلد الوليد يوم 25 أغسطس/آب.

وخاض الملكي جولة تحضيرية في الولايات المتحدة، تميزت بالهزائم أمام برشلونة 1-2 وميلان 0-1.

المصدر : مواقع إلكترونية