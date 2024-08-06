ليس مبابي.. ريال مدريد يحدد منفذ ركلات الجزاء خلال الموسم المقبل

🚨 BREAKING: Viní Jr. will be the MAIN penalty taker for Real Madrid this season. @marca 🇧🇷 pic.twitter.com/FIWmOOqXPx — Madrid Zone (@theMadridZone) August 6, 2024

مبابي يتولى تسديد الركلات الحرة

ووفقا لما أوردته ماركا، فإن مبابي (25 عاما) سيكون المنفذ الأول للركلات الحرة في ريال مدريد، ويليه الكرواتي لوكا مودريتش، ثم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والإنجليزي جود بيلينغهام، والتركي أردا غول.

من المقرر أن يكون أول ظهور لمبابي بألوان ريال مدريد يوم 14 أغسطس/آب الجاري في وارسو، خلال نهائي كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي.

وسيبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني أمام مايوركا يوم 18 أغسطس/آب، تليها المباراة الأولى على أرضه ضد بلد الوليد يوم 25 أغسطس/آب.