رياضة|أولمبياد باريس 2024

لحظة مدهشة.. حوت ضخم يقتحم مسابقة ركوب الأمواج بأولمبياد باريس

حوت ضخم يظهر على مسافة قريبة من مسابقة ركوب الأمواج في أولمبياد باريس (رويترز)
6/8/2024

ظهر بشكل مفاجئ ضيف غريب في اليوم الأخير من مسابقة ركوب الأمواج للألعاب الأولمبية الصيفية 2024، حسب ما ذكرت وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء.

وبينما كانت البرازيلية تاتيانا ويستون ويب وبريسا هينيسي من كوستاريكا تواجهان بعضهما البعض في نصف النهائي قفز حوت ضخم فوق الماء على مسافة آمنة من المتسابقتين ومنح المتفرجين والمصورين لحظة أولمبية ستظل خالدة للأجيال المقبلة.

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ومن غير المألوف أن تظهر بعض الحيوانات مثل الطيور والفقمات وحتى أسماك القرش خلال مسابقات ركوب الأمواج حول العالم.

وتقام مسابقة ركوب الأمواج هذا العام في تاهيتي على بعد نحو 16 ألف كيلومتر من المدينة المضيفة باريس، حيث تتجمع الحيتان في محيط الأرخبيل خلال مواسم التزاوج والولادة والهجرة.

وتوجت الأميركية كارولاين ماركس بالميدالية للذهبية في ركوب الأمواج للسيدات بفوزها على البرازيلية تاتيانا ويستون ويب.

في المقابل، حازت الفرنسية يوهان ديفاي بالميدالية البرونزية.

وفي فئة الرجال أحرز الفرنسي كولي فاست ذهبية المسابقة اليوم الثلاثاء بفوزه على الأسترالي جاك روبنسون في تياهوبو (تاهيتي، بولينيزيا الفرنسية) ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

وكانت رياضة ركوب الأمواج دخلت إلى البرنامج الأولمبي في النسخة الأخيرة في دورة طوكيو التي أقيمت صيف عام 2021 عندما أحرز البرازيلي إيتالو فيريرا الذهبية.

المصدر : مواقع إلكترونية