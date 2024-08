لحظة مدهشة.. حوت ضخم يقتحم مسابقة ركوب الأمواج بأولمبياد باريس

ظهر بشكل مفاجئ ضيف غريب في اليوم الأخير من مسابقة ركوب الأمواج للألعاب الأولمبية الصيفية 2024، حسب ما ذكرت وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء.

وبينما كانت البرازيلية تاتيانا ويستون ويب وبريسا هينيسي من كوستاريكا تواجهان بعضهما البعض في نصف النهائي قفز حوت ضخم فوق الماء على مسافة آمنة من المتسابقتين ومنح المتفرجين والمصورين لحظة أولمبية ستظل خالدة للأجيال المقبلة.

ومن غير المألوف أن تظهر بعض الحيوانات مثل الطيور والفقمات وحتى أسماك القرش خلال مسابقات ركوب الأمواج حول العالم.

وتقام مسابقة ركوب الأمواج هذا العام في تاهيتي على بعد نحو 16 ألف كيلومتر من المدينة المضيفة باريس، حيث تتجمع الحيتان في محيط الأرخبيل خلال مواسم التزاوج والولادة والهجرة.

Whale of a time.@AFP photographer Jerome Brouillet captures a whale breaching as Brazil's Tatiana Weston-Webb and Costa Rica's Brisa Hennessy compete in the women's surfing semi-finals, during the 2024 #Olympics , in Teahupo'o, on the French Polynesian Island of Tahiti pic.twitter.com/OrUTScyOFe

— AFP News Agency (@AFP) August 6, 2024