لحظة مدهشة.. حوت ضخم يقتحم مسابقة ركوب الأمواج بأولمبياد باريس

ظهر بشكل مفاجئ ضيف غريب في اليوم الأخير من مسابقة ركوب الأمواج للألعاب الأولمبية الصيفية 2024، حسب ما ذكرت وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء.

وبينما كانت البرازيلية تاتيانا ويستون ويب وبريسا هينيسي من كوستاريكا تواجهان بعضهما البعض في نصف النهائي قفز حوت ضخم فوق الماء على مسافة آمنة من المتسابقتين ومنح المتفرجين والمصورين لحظة أولمبية ستظل خالدة للأجيال المقبلة.

ومن غير المألوف أن تظهر بعض الحيوانات مثل الطيور والفقمات وحتى أسماك القرش خلال مسابقات ركوب الأمواج حول العالم.

وتقام مسابقة ركوب الأمواج هذا العام في تاهيتي على بعد نحو 16 ألف كيلومتر من المدينة المضيفة باريس، حيث تتجمع الحيتان في محيط الأرخبيل خلال مواسم التزاوج والولادة والهجرة.

Whale of a time.@AFP photographer Jerome Brouillet captures a whale breaching as Brazil's Tatiana Weston-Webb and Costa Rica's Brisa Hennessy compete in the women's surfing semi-finals, during the 2024 #Olympics , in Teahupo'o, on the French Polynesian Island of Tahiti pic.twitter.com/OrUTScyOFe — AFP News Agency (@AFP) August 6, 2024

وتوجت الأميركية كارولاين ماركس بالميدالية للذهبية في ركوب الأمواج للسيدات بفوزها على البرازيلية تاتيانا ويستون ويب.

في المقابل، حازت الفرنسية يوهان ديفاي بالميدالية البرونزية.

وفي فئة الرجال أحرز الفرنسي كولي فاست ذهبية المسابقة اليوم الثلاثاء بفوزه على الأسترالي جاك روبنسون في تياهوبو (تاهيتي، بولينيزيا الفرنسية) ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

وكانت رياضة ركوب الأمواج دخلت إلى البرنامج الأولمبي في النسخة الأخيرة في دورة طوكيو التي أقيمت صيف عام 2021 عندما أحرز البرازيلي إيتالو فيريرا الذهبية.