بلجيكا تنسحب من سباق وسط شهادات صادمة عن تلوث نهر السين

بعد الشهادات الصادمة لسباحين مشاركين في أولمبياد باريس عن تلوث نهر السين جاء قرار اللجنة الأولمبية البلجيكية، الأحد، بعدم مشاركة فريقها في سباق التتابع المختلط بعد مرض اللاعبة كلير ميشيل ليلقي بمزيد من الشكوك حول مستويات التلوث بالنهر.

وكان سباحون يشاركون في الألعاب الأولمبية قد أدلوا بشهادات مثيرة صادمة عقب تجربتهم السباحة في نهر السين.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أبقار وسيارات وطعام مجاني.. غرائب جوائز الفائزين بالأولمبياد list 2 of 2 الملاكمة نغامبا أول رياضية لاجئة تفوز بميدالية أولمبية end of list

وقالت لاعبة الترياثلون البلجيكية جوليان فيرميولين إنها شعرت "بمذاق غريب كما رأت "أشياء غريبة لا ترغب بتذكرها" أثناء سباحتها تحت جسر في نهر السين، في إطار مشاركتها بسباق 1500 متر في بداية السباق الثلاثي للنساء، الأربعاء الماضي.

كما تم تسجيل حالات تقيؤ فردية لبعض السباحين بعد السباحة في النهر، بينهم اللاعب الكندي في ألعاب الترياثلون تايلور ميسلاوشوك الذي حل تاسعا في ترتيب السباق، والذي أفاد أنه تقيأ 10 مرات، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقرر تأجيل مسابقة الترياثلون للرجال الأربعاء الماضي، قبل ساعات فقط من موعد انطلاقها، بعدما كشفت اختبارات جودة المياه في النهر عن مستويات تلوّث غير صحية، الأمر الذي قوبل بالاستياء لدى المشاركين.

Unpleasant footage from the Paris Olympics has gone viral online: a 🇨🇦Canadian triathlete vomited live after a swim in the Seine River 🤷‍♂️🙈🤦‍♂️ pic.twitter.com/ksqkMdCR4u — Roberto (@UniqueMongolia) August 1, 2024

انسحاب بلجيكا

وقالت اللجنة الأولمبية البلجيكية يوم الأحد إن فريقها لن يشارك في سباق التتابع المختلط ضمن منافسات الثلاثي في أولمبياد باريس الاثنين بعد مرض اللاعبة كلير ميشيل.

وقالت اللجنة الأولمبية البلجيكية في بيان "كلير ميشيل، المشاركة في سباق التتابع، مريضة للأسف ويجب أن تنسحب من المنافسة".

وأضافت "تأمل اللجنة الأولمبية البلجيكية والاتحاد البلجيكي للثلاثي أن يتم تعلم الدروس من أجل المنافسات المستقبلية في الأولمبياد. نفكر في ضمان أيام التدريب وأيام المنافسة وشكل المنافسة، والتي يجب توضيحها مسبقا لضمان عدم وجود أي شكوك للرياضيين والوفد المرافق والمشجعين".

وقال الاتحاد الدولي للثلاثي إنه لم يحدث أي تواصل مع فريق بلجيكا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للثلاثي في بيان "أعلن الفريق (بلجيكا) عن قائمة المشاركين الخاصة به وسجل دراجاته أيضا هذا الصباح. لم نتلق أي اتصال آخر منهم".

وألغيت جلسات التدريب لسباق السباحة في الثلاثي بسبب سوء جودة المياه في نهر السين، وتم تأجيل منافسات الرجال لتقام يوم الأربعاء الماضي في نفس اليوم الذي أقيمت فيه منافسات السيدات.

وقال المنظمون، الأحد، إنهم واثقون من أن سباق التتابع سيقام في موعده رغم إلغاء التدريب.