بلجيكا تنسحب من سباق وسط شهادات صادمة عن تلوث نهر السين

بعد الشهادات الصادمة لسباحين مشاركين في أولمبياد باريس عن تلوث نهر السين جاء قرار اللجنة الأولمبية البلجيكية، الأحد، بعدم مشاركة فريقها في سباق التتابع المختلط بعد مرض اللاعبة كلير ميشيل ليلقي بمزيد من الشكوك حول مستويات التلوث بالنهر.

وكان سباحون يشاركون في الألعاب الأولمبية قد أدلوا بشهادات مثيرة صادمة عقب تجربتهم السباحة في نهر السين.

وقالت لاعبة الترياثلون البلجيكية جوليان فيرميولين إنها شعرت "بمذاق غريب كما رأت "أشياء غريبة لا ترغب بتذكرها" أثناء سباحتها تحت جسر في نهر السين، في إطار مشاركتها بسباق 1500 متر في بداية السباق الثلاثي للنساء، الأربعاء الماضي.

كما تم تسجيل حالات تقيؤ فردية لبعض السباحين بعد السباحة في النهر، بينهم اللاعب الكندي في ألعاب الترياثلون تايلور ميسلاوشوك الذي حل تاسعا في ترتيب السباق، والذي أفاد أنه تقيأ 10 مرات، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقرر تأجيل مسابقة الترياثلون للرجال الأربعاء الماضي، قبل ساعات فقط من موعد انطلاقها، بعدما كشفت اختبارات جودة المياه في النهر عن مستويات تلوّث غير صحية، الأمر الذي قوبل بالاستياء لدى المشاركين.

Unpleasant footage from the Paris Olympics has gone viral online: a 🇨🇦Canadian triathlete vomited live after a swim in the Seine River 🤷‍♂️🙈🤦‍♂️ pic.twitter.com/ksqkMdCR4u

— Roberto (@UniqueMongolia) August 1, 2024