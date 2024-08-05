موعد نزال الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في نصف نهائي أولمبياد باريس

تبحث الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، أحد أكثر الأسماء إثارة للجدل في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عن مكان في نهائي فئة وزن الوسط للسيدات الذي سيقام الجمعة التاسع من أغسطس/آب.

وستلاقي خليف -التي حلّت خامسة في أولمبياد طوكيو صيف 2021- التايلندية جانجيم سوانافينغ المصنفة ثامنة التي أقصت التركية بوسيناس سورمينيلي (حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو) في الدور نصف النهائي (وزن 66 كيلوغراما) بملعب رولان غاروس بباريس.

وتغلبت الملاكمة الجزائرية في النزال الماضي على المجرية لوكا آنا هاموري بنتيجة 5-0، لتضمن ميدالية برونزية على الأقل للجزائر في الأولمبياد.

وأثار نزال خليف في دور الـ16 مع منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني -الذي لم يستمر سوى 46 ثانية بسبب انسحاب الأخيرة- خلافا حادا وجدلا واسعا حول أهلية الملاكمة الجزائرية.

وباتت خليف (25 عاما) في زوبعة من الاتهامات شكّكت في أهليتها للمشاركة، بعد إيقافها في بطولة العالم العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة والسماح لها بالمشاركة في الألعاب من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

موعد نزال خليف ضد سوانافينغ في نصف النهائي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقام النزال بين الملاكمة الجزائرية ومنافستها التايلندية الثلاثاء المقبل، السادس من أغسطس/آب، على ملعب رولان غاروس. وستنطلق المواجهة النارية المرتقبة الساعة 11:34 بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل المواجهة عبر قنوات مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية المالك الحصري لنقل منافسات دورة الألعاب الأولمبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيبث النزال على قناة: beIN SPORTS 8.