شاهد.. شباب غزة يمارسون رياضة رفع الأثقال تحت الأنقاض

وثق مقطع فيديو، ممارسة مجموعة من شباب قطاع غزة لرياضة رفع الأثقال في صالة ألعاب رياضية اُعيد افتتاحها تحت الأنقاض، وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وشاركت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مقطعا مصورا يوثق ممارسة الشباب للرياضة في صالة للألعاب بغزة افتتحت مؤخرا، ويحيطها ركام المباني المنهارة نتيجة القصف الإسرائيلي من كل جانب، في مشهد يجسد الإصرار والتحدي لمواجهة الحرب بكل ظروفها القاسية.

400 رياضي شهيد

وفق تقديرات اللجنة الأولمبية الفلسطينية، فإن 400 رياضي فلسطيني فقدوا أرواحهم في العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن تدمير المنشآت وتوقف النشاط الرياضي، وفق ما صرح رئيس اللجنة جبريل الرجوب خلال لقائه توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش دورة الألعاب الأولمبية.

وفي أكثر من مناسبة، طالب الرجوب بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم كعضو في الفيفا وبشكل فوري، مشيرا إلى "انتهاكات ممنهجة لقوانين وأنظمة الفيفا، منها ضم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لأندية المستوطنات غير القانونية".

وتحدث الرجوب عن تدمير منشآت واستخدام ملاعب كرة القدم كمعسكرات اعتقال لاحتجاز وإذلال آلاف الفلسطينيين الذين تم عرضهم عراة تقريبا على شاشات التلفزة في العالم.

وتفيد إحصائية نشرها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أواسط يوليو/تموز الماضي، بأن من بين الشهداء 240 من لاعبي وإداريي كرة القدم، منهم 12 في الضفة الغربية، وأكثر من 33 من الحركة الكشفية ونحو 70 من الاتحادات الرياضية، في حين دمرت إسرائيل 42 منشأة رياضية منها 7 في الضفة الغربية.