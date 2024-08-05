بطل أولمبي ينام بحديقة هربا من جحيم القرية الأولمبية في باريس

شوهد الإيطالي توماس سيكون -الحائز على الميدالية الذهبية في السباحة- وهو ينام في حديقة باريس بعد أن اشتكى من الظروف الصعبة بالقرية الأولمبية في باريس.

ونشر لاعب التجديف السعودي حسين علي رضا مقطع فيديو قصيرا على إنستغرام يظهر الأولمبي الإيطالي نائما على منشفة بإحدى الحدائق، مشيرا إلى أن المكان كان أرض القرية الأوليمبية.

ورد الاتحاد الإيطالي للسباحة على الفيديو، مشيرًا إلى أنه تم التقاطه أثناء النهار، قائلاً "كانت مجرد قيلولة".

وقد فاز سيكون بذهبية سباق 100 متر ظهر هذا الأسبوع، ولكنه أخفق في التأهل للنهائي في ثالث سباق له، وهو 200 متر ظهر.

#EsViral | Thomas Ceccon, nadador italiano y campeón olímpico en los 100 metros de espalda, fue captado durmiendo en un parque. Ya el nadador había manifestado su descontento con la organización de los #JuegosOlímpicos por la falta de aire acondicionado en las habitaciones. pic.twitter.com/2MPN2p9sl3 — 800 Noticias (@800Noticias_) August 5, 2024

واشتكى البطل الإيطالي من الظروف في القرية الأولمبية، حيث الطعام غير الكافي والغرف شديدة الحرارة لدرجة لا تسمح بالنوم فيها.

وقال "لا يوجد تكييف، ولا نتناول طعامًا جيدًا.. هذا ليس ذريعة، بل هو سرد محض لما قد لا يعرفه الجميع".

وكانت هناك شكاوى لا حصر لها من الرياضيين بشأن الأوضاع في القرية الأولمبية بضواحي باريس، والتي تبلغ تكلفتها 1.6 مليار دولار.

واشتكى كثيرون من جودة وكمية الطعام، مما أجبر الموردين على زيادة طلباتهم على البروتينات الحيوانية مثل البيض والدجاج.

وضجّ آخرون من الغرف الصديقة للبيئة التي تحتوي على أسرة مصنوعة من الورق المقوى القابل لإعادة التدوير، ونظام تبريد تحت المباني فشل في التعامل مع موجة الحر هذا الصيف.