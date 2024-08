انتقاما من إدارته.. مهاجم سابق لبرشلونة يسعى لشراء نادي إسبانيول

يسعى المهاجم الدانماركي مارتن برايثوايت، لاعب فريق برشلونة السابق لكرة القدم، لشراء نادي إسبانيول الذي لعب له ويرى أنه قلل من شأنه.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برايثوايت الذي انتقل من إسبانيول كلاعب حر قبل أقل من شهر متجهًا إلى غريميو البرازيلي يجري الآن حساباته ليصبح أكبر مساهم في النادي الإسباني.

وأعلن نادي غريميو الأربعاء الماضي، أنه تعاقد مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2026.

One of the reasons why he wants to buy them is because he was very unhappy with how the management treated him.

🚨 Martin Braithwaite wants to BUY La Liga club Espanyol, despite just leaving them. 🇩🇰🤑✅

بعد صعود إسبانيول إلى الدرجة الأولى، كان المهاجم الدانماركي لاعبا أساسيا حيث سجل 22 هدفا وصنع هدفين في 39 مباراة.

انتظر برايثوايت إلى 15 يوليو/تموز حتى تنتهي مدة شرطه الجزائي ليتمكن من الرحيل مجانًا.

وتشير الصحيفة إلى أن العلاقة بين لاعب برشلونة السابق ومجلس إدارة إسبانيول لم تكن في أفضل أحوالها.

وقال بريثوايت قبل مغادرة إسبانيول "الآن علينا أن نستمتع ونرى ما سيحدث في المستقبل. لا أعرف شيئًا، قبل عام، قدم لي النادي عرضًا للتجديد، لكنه كان قلة احترام".

وأضاف "دعونا نرى إذا كانوا يريدون مني أن أستمر هنا، لأن العرض الذي تلقيته قبل عام يظهر أنهم لا يثقون بي".

ولهذا السبب نفسه، يريد برايثوايت إزاحة المالكين الحاليين لإسبانيول، الذين لم يسمحوا له بالمغادرة الصيف الماضي بحثًا عن نادٍ في الدرجة الأولى.

وأخبره المدرب حينها أنه لن يحظى بفرصة اللعب في دوري الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي ظل عالقًا في ذهن مارتن.

وبينما يخوض الدانماركي تجربته الأخيرة كمحترف في الدوري البرازيلي، يقوم أيضًا بأعمال خارج ميدان اللعب ليصبح أكبر مساهم في إسبانيول.

ظهر برايثوايت في قائمة فوربس لأغنى الرياضيين مع الأسطورة ليونيل ميسي.

ويكمن سر نجاح المهاجم الدانماركي في استثماراته في سوق العقارات في الولايات المتحدة، وفقًا للتقرير، ولديه شركة مع عمه تبلغ قيمتها السوقية 250 مليون دولار.

إلى جانب ذلك يملك ماركة ملابس تلقى نجاحًا كبيرًا في فرنسا وتشرف عليها زوجته، فصلا عن امتلاكه لمطعم في مدينة غافا الإسبانية.

🤵‍♂️ Martin Braithwaite is one of the richest footballers in the world, featured on Forbes' list, and has just signed with Gremio to play in the Libertadores.

The Danish player, formerly of Barcelona with Messi, owns several businesses, including a real estate company in the… pic.twitter.com/4bK1Z5W1YI

— Football Factly (@FootballFactly) August 2, 2024