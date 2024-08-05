المغربي البقالي والقطري سامبا يتأهلان بسهولة في أولمبياد باريس

بلغ العداءان المغربي سفيان البقالي (حامل اللقب) والقطري عبد الرحمن سامبا الدورين النهائي ونصف النهائي لسباقي 3 آلاف متر موانع و400 متر حواجز تواليا، من دون عناء -اليوم الاثنين- في منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

في السباق الأول الذي يقام دوره النهائي الأربعاء، كسب البقالي -الذي يسعى إلى لقبه الكبير الرابع تواليا بعد أولمبياد طوكيو ومونديالي يوجين 2022 وبودابست 2023- السلسلة الأولى لدور الأربعة بسهولة كبيرة وبزمن 8:17.90 دقائق.

وتأهل أيضا التونسي أحمد الجزيري بحلوله خامسا في السلسلة ذاتها (8:18.33 دقائق)، في حين خرج الجزائري بلال التبتي بحلوله في المركز الأخير بزمن 9:04.81 دقائق، وهو المركز ذاته الذي احتله المغربي فايد المصطفى في السلسلة الثالثة وودع الألعاب الأولمبية (8:39.48 دقائق).

في المقابل، حذا المغربي الآخر محمد تيندوفت حذو مواطنه البقالي، وحسم السلسلة الثانية بالمركز الأول بزمن 8:10.62 دقائق، والأمر ذاته بالنسبة إلى التونسي محمد أمين الجهيناوي رابع السلسلة الثالثة الأخيرة (8:25.24 دقائق).

وفي سباق 400 متر حواجز، حل سامبا ثالثا في السلسلة الثانية بقطعه المسافة بزمن 48.35 ثانية خلف المرشح الأبرز للقب وحامله النرويجي كارستن فارهولم (47.57 ثانية) والفرنسي كليمان دوكوس (47.69 ثانية).

ويمني سامبا (المتوج بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو) النفس باختراق حواجز الثلاثي المتمرّس، فارلهوم، حامل ذهبية طوكيو 2021، البرازيلي أليسون دوس سانتوس، وصيفه، والأميركي راي بنجامين صاحب البرونزية.

وتصدر بنجامين تصفيات السلسلة الأولى بزمن 48.82 ثانية، في حين جاء دوس سانتوس ثالثا في السلسلة الثالثة بزمن 48.75 ثانية.

ويخوض القطري الآخر باسم حميدة دورا استدراكيا صباح الثلاثاء، عقب حلوله خامسا في السلسلة الأولى بتسجيله 49.82 ثانية، وهو أفضل توقيت له هذا الموسم.

ويمنح الاتحاد الدولي فرصة ثانية للعدائين من أجل المنافسة على بطاقة الدور نصف النهائي. يشارك فيه 24 عداء يتم توزيعهم على 3 مجموعات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الأربعة.

واستغل مواطنه عمار إسماعيل يحيى إبراهيم جيدة الدور الاستدراكي لسباق 400 متر وحجز بطاقته إلى دور الأربعة.

وكان عمار إسماعيل حلّ رابعا في السلسلة الثانية من الدور الأول الأحد بزمن 44.66 ثانية.

وحقق اليوم أسرع توقيت في التصفيات الاستدراكية قدره 44.47 ثانية في طريقه لصدارة مجموعته الرابعة الأخيرة.

وتأهل متصدرو المجموعات الأربع من التصفيات إلى جانب صاحب أسرع توقيت في المركز الثاني، وكان من نصيب السنغالي شيخ تيديان ضيوف، ثاني السلسلة الرابعة (45.03 ثانية).

وخرج الجزائري أسامة الخنوسي من الدور الأول لمسابقة رمي القرص بعدما فشل في محاولاته الثلاث.