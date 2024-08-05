احتفاء جزائري و"حسرة فرنسية" بعد نيل نمور ذهبية في الأولمبياد

تصدرت لاعبة الجمباز الجزائرية كيليا نمور المشهد الرياضي العالمي، محققة إنجازا تاريخيا لبلادها بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024. وقد حظي هذا الإنجاز بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر وفرنسا والعالم العربي.

ونجحت كيليا، البالغة من العمر 17 عاما، في تحقيق هذا الإنجاز بعد أداء استثنائي في مسابقة العوارض غير المتوازية، حيث حصلت على علامة 15.700 نقطة. وبذلك، أصبحت أول جزائرية وأول أفريقية وعربية تفوز بذهبية أولمبية في رياضة الجمباز.

وعقب هذا الفوز التاريخي، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتصالا هاتفيا بكيليا لتهنئتها على هذا "الإنجاز الكبير"، وذلك خلال احتفالات اليوم الوطني للجيش الجزائري.

في المقابل، سادت "حالة من الحسرة" في الإعلام الفرنسي، حيث سلطت الضوء على قصة كيليا التي تعرضت لإصابة في عام 2021 ورفض الاتحاد الفرنسي للجمباز تقديم الدعم لها، قبل أن تحظى بالرعاية الكاملة من قبل الاتحاد الجزائري.

وكتبت المحامية الفرنسية زيرين باتاري تعليقا على قصة كيليا عبر منصة إكس، قائلة: "درس جميل وانتقام أجمل"، كما انتقدت الصحفية ساندرين لوفيفر رئيس الاتحاد الفرنسي للجمباز، مطالبة إياه بالاستقالة.

من جانبهم، احتفى المسؤولون الجزائريون بهذا الإنجاز، حيث أشاد وزير المؤسسات الناشئة ياسين وليد بكيليا، مؤكدا على أهمية رفع اسم الجزائر عاليا، كما عبر رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي.