إهداء لغزة.. طفل مغربي يتسلق أعلى قمة في أوروبا

نجح الطفل المغربي يوسف التازي (13 سنة) في تسلق قمة جبل إلبروس في روسيا، أعلى قمة بالقارة الأوروبية، بارتفاع 5642 مترا، مهديا هذا الإنجاز إلى أطفال قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية مدمرة.

وقال عمر التازي، والد الطفل يوسف، إن رحلة صعود ابنه إلى القمة استغرقت 6 أيام، بحسب منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد.

بدوره، قال يوسف وفق البيان ذاته، إنه فخور برفع راية المملكة المغربية في هذه الرحلة التي كانت برفقة والده.

وأهدى يوسف هذا الإنجاز إلى "أطفال غزة والشعب الفلسطيني بأكمله"، داعيا إلى "وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وحماية أطفال فلسطين لكي يتمتعوا بحقوقهم كجميع أطفال العالم".

وأوضح البيان أن "تسلق جبل إلبروس خطوة في مشروع يوسف لتسلق القمم السبع الأعلى في العالم، الذي يطمح يوسف لإكماله بتسلق جبل إيفرست (في نيبال)، أعلى قمة في العالم بعلو 8848 مترا".

وتمكن الطفل المغربي، بحسب البيان، من تسلق أكثر من 40 قمة جبلية بالمغرب، قبل أن يتسلق جبل أرارات (5165 مترا) أعلى قمة في تركيا في أغسطس/آب 2023، كأصغر متسلق مغربي وعربي يفوق حاجز 5 آلاف متر.

كما نجح في تسلق قمة جبل كلمنجارو في تنزانيا بعلو 5895 مترا، في يناير/كانون الثاني الماضي.

إهداء الطفل المغربي إنجازه الأخير لأطفال غزة يتزامن مع حرب تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على القطاع المحاصر، خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.