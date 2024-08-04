باو فيكتور يصنع نجوميته على حساب ريال مدريد وسيتي

تقمّص الشاب باو فيكتور دور البطل في مواجهة برشلونة وريال مدريد فجر اليوم الأحد محرزا هدفين ليبعث برسالة إلى المدرب الألماني هانسي فليك بأنه جاهز للقتال من أجل مكان في صفوف النادي الكتالوني.

وفاز برشلونة 2-1 على ريال مدريد بطل الدوري الإسباني وأوروبا لكرة القدم، وتكفل فيكتور بهز شباك النادي الملكي، في حين سجل هدف ريال مدريد الوحيد نيكو باز.

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🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 اسيست خياااااااااااااااالي من فالي 😳❤️ هدف باو فيكتور الثاني لـصالح برشلونة.

pic.twitter.com/jRQY5AxOMI — عمرو (@bt3) August 4, 2024

كما سجل باو فيكتور في المباراة السابقة لبرشلونة ضد مانشستر سيتي أيضا.

وقال فليك خلال تصريحات عقب المباراة نقلتها "ماركا" الإسبانية "سنرى ما سيحدث، باو فيكتور سجل 3 أهداف في مباراتين، فهذا الأمر ليس سيئًا على الإطلاق، فهو يعرف كيف يُسجل، وهذا الأمر جيد بالنسبة له، باب الفريق مفتوح دائما".

بدوره أكد باو فيكتور (22 عاما) أنه كان دائمًا يعتبر الأسطورة ليونيل ميسي مرجعا بالنسبة له، مشيدا بالمناسبة بهداف برشلونة روبرت بليفاندوفسكي.

وقال "لقد أوليت دائمًا الكثير من الاهتمام لميسي، رغم أن الأمر معقد للغاية".

وأضاف المهاجم بعد الكلاسيكو في نيوجيرسي "أنا محظوظ الآن بمشاركة غرفة تبديل الملابس مع ليفاندوفسكي، وهو مهاجم فريد من نوعه، وأريد أن أتعلم منه في كل جلسة تدريبية".

وفيما يتعلق بمركزه، أظهر فيكتور الذي لعب في مركز الجناح ضد ريال مدريد، تعدد خدماته وتموضعاته في الملعب.

وقال "أعتقد أن لدي الإمكانية للعب في جميع مراكز الهجوم الثلاثة. أشعر براحة كبيرة في كل المراكز الثلاثة".

وشارك النجم الشاب أساسيًا أمام ريال مدريد، ونال تقييمًا مرتفعًا بلغ 9.1.

إليكم أبرز أرقام باو فيكتور ضد ريال مدريد:

لعب: 65 دقيقة.

65 دقيقة. الأهداف: هدفان.

هدفان. لمس الكرة: 29.

29. التمريرات: 20 كلها صحيحة.

20 كلها صحيحة. دقة التمرير: 100%.

100%. الكرات الطويلة الناجحة: واحدة.

واحدة. التسديدات: 6 منها 4 على المرمى.

6 منها 4 على المرمى. المواجهات الثنائية الناجحة: 1 من أصل 1.

ونهاية الشهر الماضي، توصل برشلونة وجيرونا إلى اتفاق يقضي ببقاء باو فيكتور في الكامب نو حتى 2029 بعدما لعب معه سابقا على سبيل الإعارة.