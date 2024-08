ديوكوفيتش ونادال وموراي.. الوداع الأولمبي لملوك التنس

بعد صولات وجولات، سيكون عام 2024 هو الحدث الأولمبي الأخير الذي يمكن فيه سماع أسماء أساطير رياضة التنس أمثال آندي موراي ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش المتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024.

ومثلت أولمبياد باريس الرقصة الأخيرة لنجم التنس البريطاني آندي موراي (37 عاما) الذي يمتلك رقما قياسيا في التتويج بالذهب الأولمبي، فهو أول لاعب تنس يحصد الميدالية الذهبية في منافسات الفردي بدورتين أولمبيتين متتاليتين، هما لندن 2012 وريو 2016.

وانتهت مسيرة البريطاني بعد خروجه من ربع نهائي منافسات الزوجي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وودع موراي (20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى غراند سلام) الجماهير في جميع أرجاء ملعب سوزان لينغلين باكيا ومتأثرا، بعد خسارته مع دان إيفانز في دور الثمانية بمنافسات زوجي الرجال الخميس الماضي، في المباراة الأخيرة بمسيرته الرياضية.

Sir Andy Murray pierde en dobles en los juegos olímpicos y dice adiós a su carrera como tenista profesional, es un grande entre los grandes, el cuarto mosquetero, ganador de 3 GS, 2 oros olímpicos y ex número 1 del mundo. La época del big three siempre fue mejor gracias a Andy 🥲 pic.twitter.com/XxmDknM6lY

تحققت أمنية ديوكوفيتش بتوديع الأولمبياد موشحا بالذهب الذي استعصى عليه في كل دورات الألعاب السابقة رغم أنه يمتلك الرقم القياسي في التتويج ببطولات الغراند سلام (24 مرة).

ونجح النجم الصربي في الظفر بذهبية أولمبياد باريس على حساب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز.

خرج الإسباني المخضرم نادال خالي الوفاض في مشاركته الأخيرة على الأرجح في الأولمبياد، بعد خروجه رفقة مواطنه كارلوس ألكاراز من منافسات الزوجي الأربعاء الماضي.

وكان نادال (38 عاما) خرج من الدور الثاني بالفردي بعد هزيمته أمام غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ليوجه تركيزه إلى الزوجي.

وبذلك اكتفى نادال بذهبيتين أولمبيتين في الفردي (بكين 2008) والزوجي (ريو 2016) خلال مسيرته.

العضو الوحيد في "الثلاثة الكبار" الذي لم يحضر هذه الألعاب الأولمبية في باريس هو روجر فيدرر.

واعتزل السويسري عام 2022 وكانت آخر مرة شارك فيها في لندن 2012، حيث فاز بالميدالية الذهبية في الفردي، وكذلك فضية الزوجي في بكين 2008 مع ستانيسلاس فافرينكا.

وعرقلت الإصابات خلال السنوات الأخيرة مسيرة فيدرر الذي هيمن على تنس الرجال عقب فوزه بلقبه الكبير الأول في ويمبلدون 2003.

Will miss the Roger Federer Era 🥺

A career of 24 years

A Legend of the game

Farewell Fed!#RogerFederer#GrandSlamKing #Tennis #Roger #Farwell pic.twitter.com/rSqfmoYRDX

