موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024، والقنوات الناقلة.

وتأهل المغرب لنصف النهائي بفوز كاسح على الولايات المتحدة 4-0، في ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته بجدارة، متفوقا على الأرجنتين التي حلت بالمركز الثاني خلفه.

وكان العراق آخر منتخب عربي يبلغ نصف نهائي كرة القدم في نسخة أثينا 2004 عندما حل رابعا.

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا والقنوات الناقلة

يواجه المغرب الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه، إسبانيا الفائزة على اليابان 3-0 في نصف النهائي، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 أغسطس/آب 2024، الساعة السابعة مساء 19:00 على ملعب فيلودروم في مارسيليا.

وتنقل المباراة على قناتي:

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ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.