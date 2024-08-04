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موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

Soufiane Rahimi و Fermin Lopez
4/8/2024-|آخر تحديث: 4/8/202407:00 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024، والقنوات الناقلة.

وتأهل المغرب لنصف النهائي بفوز كاسح على الولايات المتحدة 4-0، في ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته بجدارة، متفوقا على الأرجنتين التي حلت بالمركز الثاني خلفه.

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وكان العراق آخر منتخب عربي يبلغ نصف نهائي كرة القدم في نسخة أثينا 2004 عندما حل رابعا.

Morocco's players celebrate after scoring their their goal during the men's quarter-final football match between Morocco and the USA at the Paris 2024 Olympic Games at the Parc des Princes in Paris on August 2, 2024. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
المغرب فاز على الولايات المتحدة 4-0 (الفرنسية)

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا والقنوات الناقلة

يواجه المغرب الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه، إسبانيا الفائزة على اليابان 3-0 في نصف النهائي، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 أغسطس/آب 2024، الساعة السابعة مساء 19:00 على ملعب فيلودروم في مارسيليا.

وتنقل المباراة على قناتي:

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ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.

الطريق إلى نهائي أولمبياد باريس
الطريق إلى نهائي أولمبياد باريس 2024 (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة