موعد مباراة مصر ضد فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مصر ضد فرنسا في الدور نصف النهائي بمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024، والقنوات الناقلة.

وتأهلت مصر بفوز صعب على الباراغواي بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراة ربع النهائي بالتعادل 1-1، ويأتي تأهلها للمرة الثالثة في تاريخها بعدما أنهت نسختي 1928 و1964 في المركز الرابع.

وكان العراق آخر منتخب عربي يبلغ نصف نهائي كرة القدم في نسخة أثينا 2004 عندما حل رابعا.

موعد مباراة مصر ضد فرنسا والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر نظيره الفرنسي الفائز على الأرجنتين 1-0 في نصف النهائي، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 أغسطس/آب 2024، الساعة العاشرة مساء 22:00 على ملعب غروباما ستاديوم في ليون.

وتنقل المباراة على قناة:

beIN SPORTS HD 1

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.

ويتأهل الفائزان في نصف النهائي إلى المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل على الميداليتين الذهبية والفضية، بينما يلعب الخاسران على الميدالية البرونزية يوم الخميس.