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الملاكمة نغامبا أول رياضية لاجئة تفوز بميدالية أولمبية

Paris 2024 Olympics - Boxing - Women's 75kg - Quarterfinal - North Paris Arena, Villepinte, France - August 04, 2024. Cindy Winner Djankeu Ngamba of Refugee Olympic Team reacts after winning her fight against Davina Michel of France. REUTERS/Peter Cziborra
نغامبا تشير لشعار فريق اللاجئين في أولمبياد باريس بعد الفوز (رويترز)
4/8/2024

أصبحت الملاكمة سيندي نغامبا أول رياضية ضمن فريق اللاجئين تفوز بميدالية أولمبية بوصولها إلى الدور قبل النهائي في باريس 2024 اليوم الأحد، لتضمن حصولها على الميدالية البرونزية على الأقل.

وتغلبت نغامبا على الفرنسية دافينا ميشيل بإجماع الحكام لتتقدم إلى دور الثمانية بوزن المتوسط للسيدات.

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ورغم أنها مولودة في الكاميرون، فإن نغامبا (25 عاما) تعيش في إنجلترا منذ 15 عاما، لكنها لا تزال في انتظار الحصول على الجنسية، وتنافس ضمن فريق اللاجئين الأولمبي الذي تأسس في أولمبياد ريو 2016.

وقالت نغامبا "هذا يعني لي الكثير، أن أكون أول لاجئة على الإطلاق تفوز بميدالية. أنا مجرد إنسان، كغيري من اللاجئين والرياضيين واللاجئين في أنحاء العالم. لكن آمل أن أغير الميدالية في نزالي القادم".

وأضافت "واجهت منافسة قوية جدا اليوم. لم يشجعني الكثير. لكنني أوليت اهتمامي لفريقي والمدربين. واستمعت إلى نفسي. التزمت بالخطط وحافظت على هدوئي ورباطة جأشي. وأنا سعيدة جدا بإنجاز المهمة".

وشكرت نغامبا رياضيي فريق اللاجئين الذين حضروا دعما لها قائلة: "بعضهم خصص جزءا من وقته للحضور ومشاهدتي. أشكرهم من صميم قلبي. الرياضة أنانية جدا بصورة عامة. رغم أنني لا أذهب لمشاهدة بعضهم، فأنا أشجعهم دائما".

وتلعب نغامبا في الدور المقبل أمام أتينا بيلون من بنما الخميس المقبل.

المصدر : رويترز