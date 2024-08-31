موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلتقي ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس على ملعب سنتياغو برنابيو في منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025.

ويتطلع الريال للفوز لتجاوز تعادله المخيب الخميس الماضي أمام لاس بالماس 1-1 مما وضع فريق العاصمة في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بعدما كان تعادل في المباراة الافتتاحية أيضا أمام مضيفه مايوركا 1-1، قبل الفوز المريح على بلد الوليد 3-0.

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وسيكون "الملكي" في اختبار صعب آخر أمام بيتيس، لأن الأخير -الذي لديه مباراة مؤجلة أمام خيتافي من الجولة الثالثة- يبحث عن فوز أول بعد تعادلين وخسارة.

متى موعد مباراة ريال مدريد وبيتيس والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد أول سبتمبر/أيلول المقبل على ملعب سنتياغو برنابيو. وتنطلق المواجهة العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مباريات الدوري الإسباني حصريا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبث المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD3، بتعليق علي سعيد الكعبي.

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.