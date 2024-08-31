موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف مانشستر يونايتد غريمه التقليدي ليفربول في مباراة نارية على ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأحد.

وتشهد المباراة مواجهة أولى بين المدربين الهولنديين إريك تين هاغ في مانشستر وأرنه سلوت الوافد حديثا إلى ليفربول.

حقق سلوت بداية مثالية للمهمة الشاقة المتمثلة في خلافة المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب بفوزين في أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز من دون أن تهتز شباكه.

يخوض أول امتحان له لكسب المزيد من الثقة لدى أنصار ليفربول في أحد الملاعب الأقل تفضيلا لدى كلوب، حيث يتواجه الفريقان الأكثر نجاحا في كرة القدم الإنجليزية.

على الرغم من تفوق ليفربول إلى حد كبير على غريمه خلال عهد كلوب الذي استمر 9 سنوات، فاز في مباراتين فقط من أصل 11 خارج ملعبه أمام يونايتد. وتضمن ذلك الخروج من ربع نهائي كأس إنجلترا 3-4 والتعادل 2-2 في الدوري الموسم الماضي.

ومع ذلك، يمكن القول إن الضغط أكبر على تن هاغ في الوقت الحالي. تمسك المدرب الهولندي بمنصبه بفضل إحرازه كأس انجلترا بفوزه على جاره مانشستر سيتي 2-1 في مايو/أيار الماضي، وذلك على الرغم من احتلال الفريق المركز الثامن في الدوري المحلي.

بدأ "الشياطين الحمر" الموسم المحلي بفوز متأخر على فولهام 1-0، لكنه سقط في الرمق الأخير أمام برايتون 1-2 في المرحلة الثانية، ولا شك بأن بأي خسارة جديدة ستزيد الضغوط على كاهل تين هاغ.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة

تقام القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول الأحد الأول من سبتمبر/أيلول على ملعب "أولد ترافورد"، وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات "بي إن سبورتس" مباريات الدوري الإنجليزي حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبث المباراة مباشرة على قناة (beIN Sports HD 1)، بتعليق حفيظ دراجي.

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المواجهة عبر موقع الجزيرة نت.