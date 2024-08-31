في مباراة مجنونة.. لايبزيغ ينهي مسيرة ليفركوزن القياسية

سجل البلجيكي لويس أوبيندا هدفين ليساعد لايبزيغ في قلب تأخره بهدفين في الفوز 3-2 على مضيفه باير ليفركوزن الذي تعرض لأول هزيمة في الدوري الألماني لكرة القدم بعد 35 مباراة بلا خسارة السبت.

وتوج ليفركوزن في الموسم الماضي بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في مسيرته وبسجل خال من الهزائم، في ظاهرة لم تحدث من قبل في تاريخ المسابقة، قبل أن يتبع ذلك بحصد لقب كأس ألمانيا وكأس السوبر.

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وهيمن ليفركوزن على بداية المباراة وسجل جيريمي فريمبونغ الهدف الأول في الدقيقة 38 من تسديدة منخفضة من مسافة قريبة، قبل أن يضاعف أليخاندرو غريمالدو تقدم الفريق قبل نهاية الشوط الأول.

وقلّص كيفن كامبل الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول وأدرك أوبيندا التعادل في الدقيقة 57 قبل أن يسجل هدف الفوز بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.

ويعتلي لايبزيغ صدارة الترتيب بـ6 نقاط، بينما يحتل ليفركوزن المركز التاسع بـ3 نقاط.

ملخص أهداف مباراة لايبزيغ وباير ليفركوزن