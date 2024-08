ما علاقة الفراعنة بطريقة احتفال محمد صلاح الجديدة؟

كشف النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، سر طريقة احتفاله الجديدة "رامي السهم" بعد إحرازه هدفين للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وهذه الاحتفالية ليست جديدة فصلاح فعلها من قبل، وهذا ما جعل المشجعين يتساءلون عن أسباب تكرارها بعد 7 سنوات في ملعب "أنفيلد".

وحقق صلاح بداية رائعة للموسم تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث سجل هدفين في مرمى إيبسويتش تاون وبرينتفورد على الترتيب.

وبعد هز الشباك، استعرض الدولي المصري احتفاله الجديد حيث شوهد يسحب قوسا وسهما وهميين متخذا وضعية "رامي السهم" المشهورة.

وقال صلاح عن سبب احتفاله في حديث "بودكاست" "كنت أشاهد نزالا في الفنون القتالية المختلطة، بين البرازيلي أليكس بيريرا ضد النيجيري-النيوزيلندي أديسانيا. وعندما فاز أديسانيا بالقتال الثاني ضد بيريرا، احتفل بهذه الطريقة لأن بيريرا هزمه في النزال الأول".

وأضاف "أحب هذه الطريقة في الاحتفال، ولهذا السبب فعلت ذلك".

وذكّر صلاح بأن "الفراعنة المصريين اعتادوا فعل ذلك، عندما كانوا يرسمون شيئا في معبد أو داخل الأهرامات أو في مكان ما".

