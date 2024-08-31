سبب فشل تشلسي في ضم النيجيري أوسيمين من نابولي

فشلت جهود تشلسي في الحصول على خدمات نجم نابولي فيكتور أوسيمين في الساعات الأخيرة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في إنجلترا.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، قدم تشلسي عرضا أخيرا لأوسيمين في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات لكنه لم يتلق أي رد من المهاجم.

وكان "البلوز" يأمل في أن يوافق أوسيمين على حزمة تعتمد على الحوافز، حيث قدم مالك تشلسي، تود بوهلي، هيكلًا للأجور لتقليل الإنفاق.

وقالت "سكاي سبورت إيطاليا" إن "تشلسي عرض على أوسيمين 4 ملايين يورو فقط بالموسم (أقل من نصف راتبه الحالي البالغ 10 ملايين)، إضافة إلى 4 ملايين أخرى كمكافآت مرتبطة بالأداء".

وأضافت أن "المكافآت مقسمة إلى 2 مليون يورو يرتبطان بتأهل البلوز لدوري الأبطال، ومليونين آخرين يتعلقان بالأهداف، والمباريات مع النادي".

كما كشفت تقارير عن زيارة إداريين في تشلسي إلى نابولي يوم الجمعة في محاولة لإقناع أوسيمين بالانضمام إلى البلوز.

وواجه تشلسي نادي الأهلي السعودي، الذي عرض 87.95 مليون دولار لضم النيجيري.

وبحسب صحيفة "ذا صن" طالب أوسيمين 656 ألف دولار كأجر أسبوعي وهو رقم لم يكن لا تشلسي ولا الأهلي على استعداد لدفعه.

وأكدت التقارير أن أوسيمين سيكون خارج تشكيلة نابولي لهذا الموسم لأن كونتي غير مقتنع بأنه مفيد لمشروعه وحتى إنه منح رقم قميصه "9" إلى البلجيكي روميلو لوكاكو الوافد الجديد، مما يعني أن العلاقة بين الطرفين مقطوعة وعلى أوسيمين البحث عن مستقبله خارج أسوار النادي الإيطالي.

كما ارتبط إيفان توني أيضًا بالانتقال إلى ستامفورد بريدج في يوم الموعد النهائي لكن الأهلي السعودي فاز بالسباق في نهاية المطاف.

في المقابل تمكن المدرب إنزو ماريسكا من إضافة تعزيزات هجومية مثل جادون سانشو من مانشستر يوناتيد، الذي وصل على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء.