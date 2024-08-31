بند غريب في عقد إعارة سانشو من مان يونايتد إلى تشلسي

توصل تشلسي إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد على ضم جادون سانشو إلا أن بندًا غير عادي في صفقة إعارته قد يعيده إلى أولدترافورد مجددا.

وانتقل الدولي الإنجليزي السابق إلى "البلوز" بعد استبعاده من التشكيلة في أول مباراتين للـ"شياطين الحمر" في الدوري الممتاز أمام برايتون وفولهام.

وانضم سانشو (24 عاما)، إلى البلوز على سبيل الإعارة مع بند شراء إلزامي، الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي تلغراف"، تضمن العقد شرطا يقضي بإلزامية إنهاء تشلسي الموسم ما بين المركز الأول حتى الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز لإنهاء صفقة الشراء.

وإذا استوفى الفريق اللندني هذا الشرط، يتعين عليه دفع 26 مليون دولار على الأقل لمانشستر يونايتد، مع 6.5 ملايين دولار إضافية، بحسب المركز الذي يحتله تشلسي في البريميرليغ.

وبحسب صحيفة "ذا صن" أراد الشياطين الحمر حوالي 52 مليون دولار مقابل سانشو، لكنهم تعرضوا لضربة عندما انسحب يوفنتوس من السباق لتوقيعه.

وعاد سانشو إلى مانشستر يونايتد، بعد انتهاء إعارته إلى بوروسيا دورتموند نهاية الموسم الماضي، لكنه لم يستطع مجددا إقناع المدرب الهولندي، إريك تين هاغ، بالاعتماد عليه أساسيا.