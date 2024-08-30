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شاهد.. مبابي مستاء من أنانية فينيسيوس

مبابي يفتقر إلى التجانس والانسجام مع زميله فينيسيوس في الليغا حتى الآن (رويترز)
30/8/2024

أظهر الفرنسي كيليان مبابي امتعاضه علانية للمرة الأولى من زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد ومضيفه لاس بالماس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ريال مدريد تعادل بصعوبة مع لاس بالماس 1-1، الخميس، ليواصل الفريق الملكي نتائجه المخيبة في الموسم الجديد من المسابقة.

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وكشف مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم الفرنسي وهو يقوم بإشارة خلال المباراة توحي بعدم رضائه تجاه أنانية فينيسيوس، وهذه المرة الأولى التي يقوم فيها مبابي بمثل تلك الحركة تجاه زميله.

ففي الدقائق الأخيرة من المباراة، شن ريال مدريد هجمة مرتدة خاطفة بقيادة لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي ورافقه فينيسيوس ورودريغو وأردا غولر، بينما وصل مبابي متأخرا قليلا.

مرر فالفيردي الكرة إلى فينيسيوس الذي استغل الفرصة وسدد كرة ذهبت بعيدا عن المرمى رغم أن مبابي كان يشير إليه بتمرير الكرة إليه لأنه كان وحيدا.

وبعد قرار البرازيلي بالتسديد على المرمى، لم يتردد مبابي في إظهار استيائه من خلال الإشارة بيديه.

ومرة جديدة تحرك مبابي كثيرا في المباراة ولكن من دون هز الشباك في الدوري، حيث ما زال عليه الانتظار لافتتاح رصيده على وقع الانتقادات من الصحافة الإسبانية بسبب صيامه عن التسجيل.

وظهر ريال مدريد أمام لاس بالماس بصورة ضعيفة وافتقد اللاعبون للدقة، وسقطوا في فخ التعادل للمرة الثانية في 3 مباريات، بعدما كانوا اكتفوا بالتعادل بالنتيجة ذاتها أمام ريال مايوركا افتتاحا والفوز على بلد الوليد 3-0 في المرحلة الثانية.

وبات ريال يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 5 نقاط متأخرا بفارق 4 عن الغريم التقليدي برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات بفارق نقطتين عن فياريال الثاني.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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