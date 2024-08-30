موعد مباراة مان سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل مانشستر سيتي بطل الدوري ضيفا على وست هام اللندني ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

يسعى الأول إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا وسيعوّل بالدرجة الأولى على هدافه النرويجي العملاق أرلينغ هالاند صاحب 4 أهداف في مباراتين يتصدر بهما ترتيب الهدافين.

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ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بعد مباراتين، بينما يحتل وست هام المركز التاسع بـ3 نقاط.

وبعد أن بدأ عهده كمدرب لوست هام بالهزيمة 2-1 أمام أستون فيلا، احتفل الإسباني جولين لوبيتيغي بأول انتصار له في نهاية الأسبوع الماضي خارج أرضه على كريستال بالاس 2-0.

المواجهات السابقة

فاز "السيتيزنز" على وست هام مرتين في الموسمين الماضيين بنتيجة 3-1 في آخر مرة التقيا فيها في العاصمة منذ ما يقرب من عام.

ويتمتع مانشستر سيتي بسجل قوي خارج أرضه ضد وست هام، إذ خسر مرة واحدة فقط في آخر 14 زيارة له لوست هام في الدوري ولم يخسر في آخر 9 مباريات منذ الهزيمة 2-1 في أبتون بارك في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام والقنوات الناقلة

تقام المباراة السبت، الموافق 31 أغسطس/آب الجاري، على ملعب لندن الأولمبي، ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الساعة السابعة والنصف (19:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات "بي إن سبورتس" مباريات الدوري الإنجليزي حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبث المباراة مباشرة على قناة (beIN Sports HD 1)، بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة

إيدرسون، لويس، أكانجي، دياز، غفارديول، كوفاسيتش، برناردو، سافينيو، دي بروين، دوكو، هالاند.