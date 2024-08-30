شاهد.. بنزيمة وعوار يقودان الاتحاد للفوز ومشاركة صدارة الدوري السعودي

سجل حسام عوار هدفا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليقود الاتحاد للفوز 2-1 على التعاون، وينتزع مرة أخرى الفوز لفريق المدرب لوران بلان في اللحظات الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الخميس.

ورفع الاتحاد، الذي كان قد فاز أيضا بهدف عوار في الوقت بدل الضائع على الخلود في مباراته الافتتاحية، رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع الهلال والقادسية والاتفاق في الصدارة.

وتجمد رصيد التعاون -الذي أنهى المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد عون السلولي- عند 3 نقاط في المركز التاسع.

وأدرك القائد كريم بنزيمة، الذي بدا أنه تعرض لإصابة قرب النهاية، التعادل للاتحاد في الدقيقة 70، بعدما منح موسى بارو التقدم للتعاون في الدقيقة 59.

وبدا أن الاتحاد سيتعثر، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصاحب الأرض بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد في الوقت بدل الضائع سجلها الجزائري عوار بنجاح.

وفرض الاتحاد سيطرته مع بداية المباراة، وطالب الجناح موسى ديابي بالحصول ركلة جزاء بعد عرقلته من السلولي، لكن مراجعة حكم الفيديو المساعد لم تثبت وجود مخالفة.

وأطلق بارو تسديدة من مدى قريب، لكن سعد الموسى مدافع الاتحاد أبعدها ببراعة، قبل أن يحاول مهاجم التعاون مجددا، لكن الحارس بريدراج رايكوفيتش تصدى لتصويبته قبل نهاية الشوط الأول.

وظن بنزيمة أنه منح التقدم للاتحاد فور بداية الشوط الثاني، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.

وعلى عكس سير اللعب، نجح بارو في هز الشباك بعدما أطلق تسديدة متقنة من مدى بعيد استقرت في الزاوية العليا للحارس رايكوفيتش.

لكن بنزيمة أدرك التعادل بتسديدة بكعب القدم بعد تمريرة منخفضة، ليحرز هدفه الأول في الدوري، قبل أن يكثف الاتحاد من محاولاته بحثا عن هدف الفوز.

وغادر بنزيمة في الوقت بدل الضائع، وبدت عليه المعاناة في أثناء الخروج من أرض الملعب، وترك مكانه للبديل عبد العزيز البيشي.

ومع ترقب الجماهير لصفارة النهاية، سقط ديابي بعد عرقلته من السلولي، ليتدخل حكم الفيديو المساعد ويحتسب ركلة جزاء للاتحاد هذه المرة قبل أن تُشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع التعاون.

ونجح عوار في التسجيل من علامة الجزاء لينتزع الفوز في اللحظات الأخيرة، ويكرر ما فعله في مباراته الأولى مع الخلود.