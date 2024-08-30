شاهد.. هل يهدف النظام الجديد لدوري الأبطال لمنع ريال مدريد من الفوز به؟

مزحة من أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون عندما سئل عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا وتعقيداته، كانت كفيلة بتفجير قنبلة كروية.

وكان صادما جواب الحارس السابق لمنتخب إيطاليا ويوفنتوس وباريس سان جيرمان والذي حصل على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن الهدف من النظام الجديد للبطولة القارية الأم.

وقال بوفون إن "الهدف الأول لنظام دوري الأبطال الجديد، هو عدم السماح لريال مدريد بالفوز مجددا بالمسابقة القارية". وعندما حاولت المذيعة التأكيد على كلامه فضحك بوفون وقال إنها "مزحة".

وتابع بطل العالم عام 2006 مع منتخب بلاده أن "يكون الفوز من نصيب الأفضل وفي السنوات الأخيرة كان ريال مدريد هو الأفضل دائما".

وختم اللاعب الذي لم يفز بلقب البطولة رغم مسيرته الكروية التي امتدت لأكثر من 20 عاما، بقوله "دعونا نرى إن كان ريال مدريد قادرا في النظام الجديد على تأكيد تفوقه، فأول فريق يجب أن تهزمه للتتويج بالبطولة القارية هو ريال مدريد".

وكانت قرعة مرحلة الدوري في النظام الجديد لأبطال أوروبا أسفرت عن مواجهات نارية بين كبار أوروبا.