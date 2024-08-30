أسباب فشل صفقة انتقال الجزائري بن ناصر من ميلان إلى القادسية

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن صفقة انتقال لاعب خط وسط ميلان الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى القادسية السعودي فشلت.

وعاد الدولي الجزائري -أمس الخميس- للمشاركة في تدريبات "الروسونيري" استعدادا لمواجهة لاتسيو، السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ووفقا لما أوردته "لاغازيتا ديلو سبورت"، فإن إدارة القادسية تعاقدت مع 8 لاعبين أجانب أعمارهم فوق 21 عاما، وذلك يعني اكتمال العدد القانوني الذي تسمح به رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان القادسية قد نجح خلال الميركاتو الصيفي الحالي في التعاقد مع ناتشو فرنانديز القائد السابق لريال مدريد والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ نجم مرسيليا.

وبحسب الصحيفة، كانت إدارة ميلان تضغط في آخر 48 ساعة من سوق الانتقالات لخروج بن ناصر من أجل إفساح مكان في الفريق لمانو كوني لاعب خط وسط نادي بوروسيا مونشنغلادباخ أو أدريان رابيو، مشيرة إلى أن ميلان كان يأمل أن تتقدم أندية سعودية أخرى بعروض لشراء النجم الجزائري.

وكان يُعتقد أن غياب الجزائري عن ميلانو في الأيام الثلاثة الماضية مرتبط بموضوع انتقاله، ولكن الأمور لم تتم.

وكانت الصحيفة ذاتها قد كشفت منذ أيام أن الفريق السعودي قدم عرضا لنظيره ميلان الإيطالي، بقيمة 20 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات الدولي الجزائري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويواصل وضع إسماعيل بن ناصر في ميلان بالتأزم، مع وصول الطاقم الفني الجديد بقيادة المدرب باولو فونسيكا الذي أبدى نيته في عدم الاعتماد على بن ناصر.

وانضم بن ناصر (26 عاما) إلى ميلان في 2019 قادما من نادي إمبولي بعقد يمتد حتى 2027، مقابل 17 مليون يورو.

وخاض النجم الجزائري بقميص ميلان 171 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة، ونجح في التتويج بلقب الكالتشيو.