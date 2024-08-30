غوارديولا يقدم هدية مليونية سخية لموظفي مانشستر سيتي

أظهر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مؤخرا كرما ملحوظا تجاه موظفي النادي بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنفق مدرب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ما يقرب من 886 ألف دولار لشكر موظفي النادي.

وحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة تايمز، فإن غوارديولا عرض مكافأة قدرها 13 ألف دولار لكل عضو في الجهاز الفني للفريق الأول.

غوارديولا أسعد الجميع

وقد استفاد من هذه البادرة السخية ما بين 60 إلى 70 موظفا، وشملت الطهاة وموظفي الاستقبال واختصاصيي العلاج الطبيعي وصانعي القهوة وحراس الأمن والمضيفين.

وسيكون الهدف من هذه المبادرة تقوية الروابط بين اللاعبين وموظفي الدعم، على أمل ترسيخ روح الفريق وتعزيز النجاح في المستقبل.

ويتماشى هذا النهج مع فلسفة غوارديولا، الذي أكد في كثير من الأحيان أهمية الأجواء الإيجابية داخل النادي.

فبعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي الموسم الماضي، قال المدرب إن "الأجواء جيدة حقا، وكانت كذلك منذ سنوات عديدة".

وكان هذا التماسك بين اللاعبين والموظفين، إلى جانب إستراتيجية الانتقالات المركزة، عاملا رئيسيا في الفوز بألقاب الدوري الإنجليزي الستة منذ وصول غوارديولا إلى ملعب الاتحاد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يفعلها غوارديولا، إذ سبق له أن تخلى عن جائزة الفوز بلقب البريميرليغ والمقدرة بـ988 ألف دولار عام 2023 ومنحها لعمال مجموعة "سيتي غروب".

ويحتل غوارديولا المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين حصولا على الرواتب في العالم، إذ يجني ما يزيد على 26 مليون دولار سنويا.