موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يتواجه برشلونة مع ضيفه بلد الوليد في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو يأمل باستكمال الانطلاقة القوية واستغلال تعثر منافسه الأول وغريمه ريال مدريد في المرحلة الماضية.

لم يُحقق الفريق الكتالوني الفوز في أول 3 مباريات من الدوري منذ موسم 2018-2019، ويبدو أنه في طريقه إلى مواصلة سلسلة الانتصارات أمام خصم فاز عليه 15 مرة في 17 مواجهة، ولم يسقط أمامه على أرضه منذ 1997.

ولم تكن هذه الانتصارات بنتيجة واحدة (2-1) على مضيفيه فالنسيا ورايو فايكانو وضيفه أتلتيك بلباو وحدها المُفرحة بالنسبة إلى جماهير وصيف الدوري في الموسم الماضي، بل أيضا تسجيل الوافد الجديد داني أولمو هدف الفوز الأخير في مشاركته الأولى.

أما بلد الوليد، فلم يكن مخيبا للآمال بداية الموسم، إذ فاز على إسبانيول وتعادل مع ليغانيس لكنه سقط أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ولو أنه كان متخلفا بهدف واحد حتى الدقيقة 85.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والقنوات الناقلة

تقام المباراة السبت 31 أغسطس/آب الجاري على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وتنطلق المواجهة الساعة السادسة 18:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وسينقل البث المباشر للمباراة من خلال قنوات بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports HD 2، وبتعليق حفيظ الدراجي.

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المواجهة عبر موقع الجزيرة نت.