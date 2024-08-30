شاهد.. الحارس رامسديل يظهر متنكرا خلال التوقيع مع ساوثهامبتون

قرر الحارس الدولي آرون رامسديل الذهاب لتوقيع عقد مع فريقه الجديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم متنكرا في زي شخصية خيالية بسلسلة راويات عالمية شهيرة.

وظهر الحارس الدولي آرون رامسديل المنتقل من أرسنال إلى ساوثهامبتون العائد إلى الدوري الممتاز، متنكرا في زي روبيوس هاغريد، وهي ‏شخصية خيالية لساحر في سلسلة هاري بوتر للمؤلفة البريطانية جي كي رولينغ.

وظهر رامسديل في مقطع فيديو نشره حساب ساوثهامبتون على منصة "إكس" وهو يدخل القاعة لتوقيع عقده الجديد بمظهر هاغريد قبل أن ينزع الشعر واللحية المزيفتين.

ولم تكن هذه البادرة تكريما لإحدى شخصيات السلسلة الأسطورية بل مجرد مزحة ودعابة من الحارس الذي تعود على القيام بمثل هذه الأمور في السابق.

قبل بضعة أشهر، تنكر رامسديل خلال حضور مباراة جناح بورنموث ديفيد بروكس، ثم كشف عن القناع اللحية والشعر الكثيف في المدرجات.

رامسديل في ساوثهامبتون مقابل نحو 32 مليونا

خسر رامسديل (26 عاما) المركز الأساسي في حراسة مرمى أرسنال لصالح الإسباني دافيد رايا الموسم الماضي، فلم يلعب سوى 6 مباريات في الدوري منذ وصول حارس "لا روخا" في 2023.

وكان ارتبط اسم حارس "الأسود الثلاثة" بولفرهامبتون لكن الصفقة لم تنجح.

قال رامسديل بعد إتمام انتقاله إلى ساوثهامبتون مقابل نحو 32 مليون دولار وفقا للتقارير "أنا سعيد للغاية. الشكل الذي يريد المدرب (الأسكتلندي راسل مارتن) أن يعتمده في اللعب والطريقة التي كان يتحدث فيها عندما قابلته كانت مليئة بالحماس".

وأضاف "لم ألتقِ به من قبل، لكنه جعلني أشعر وكأنني أطول بـ8 أقدام، وهذا بالضبط ما تريده".

وانضم رامسديل إلى أرسنال من شيفيلد يونايتد في عام 2021 وشارك في 89 مباراة في جميع المسابقات.