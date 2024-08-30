"حرر نفسك يا مبابي".. أرقام مخيبة وأداء باهت مع ريال مدريد

وجه باهت ظهر به ريال مدريد في التعادل أمام مضيفه لاس بالماس، وما زاد الوضع قتامة هو استمرار صيام النجم الفرنسي كيليان مبابي عن هز الشباك وصناعة الفارق.

وظهر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بصورة ضعيفة وافتقدوا الدقة، وسقطوا في فخ التعادل للمرة الثانية في 3 مباريات، بعدما كانوا اكتفوا بالتعادل بالنتيجة ذاتها أمام ريال مايوركا افتتاحا والفوز على بلد الوليد 3-0 في المرحلة الثانية.

ومرة جديدة، تحرك الوافد الجديد من باريس سان جيرمان المهاجم كثيرا، ولكن من دون هز الشباك في الدوري، فما زال عليه الانتظار لافتتاح رصيده على وقع الانتقادات من الصحافة الإسبانية بسبب عدم التسجيل.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥 — مترجم | كيليان مبابي يغادر مباراة لاس بالماس وهو يشاهد هذا المسلسل ويقرأ هذا الخبر الذي ينتقد مستواه وتفاهمه مع فينيسيوس. pic.twitter.com/26ZVugUspb — محمود مجيد (@MMajeedX) August 30, 2024

وسجل مبابي باكورة أهدافه بقميص النادي الملكي أمام أتالانتا الإيطالي 2-0 في الفوز بالكأس السوبر الأوروبية.

وتظهر الأرقام أن مبابي لديه أكبر عدد من التسديدات في الدوريات الخمسة الكبرى بـ17 تسديدة، ولكنه يمتلك أسوأ فارق بين توقع بتسجيل الأهداف وهو 1.8 في المباراة ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

كما أن قائد منتخب فرنسا لم يصنع أي هدف أو أي فرصة، أو يقدم تمريرات مفتاحية خلال المباريات الثلاث التي لعبها في الليغا، كما أهدر 3 فرص محققة.

ورفض أنشيلوتي توجيه انتقادات للاعبين بشكل فردي في رده على سؤال بشأن كيليان مبابي الذي انضم إلى ريال مدريد في يوليو/تموز الماضي، لكنه لم يهز الشباك في الدوري حتى الآن.

وقال "أداؤنا بطيء. ليس هناك كثير من التحركات ويتلقى المهاجمون الكرة تحت ضغط الفرق المنافسة. عندما نفقد الكرة، نترك مساحات واسعة بين صفوفنا.. لا أعتقد أنها مشكلة ذهنية لأن الفريق يتدرب بصورة جيدة. أحيانا لا تجد أفضل طريقة للعب.. لا تسير الأمور على ما يرام، ويتعين علينا إصلاحها قريبا".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥 — مترجم | توماس رونسيرو يُطالب مبابي بتحرير نفسه.. رونسيرو : هذه ليست باريس .. هذه مدريد ، استمتع بالحياة يا رجل ، انزل إلى شارع غران فيا، كما فعل بيلينجهام، وقابل الناس. pic.twitter.com/0bIgXKi4OC — محمود مجيد (@MMajeedX) August 30, 2024

بدوره، انتقد الصحفي الرياضي الإسباني والمتيم بريال مدريد، توماس رونسيرو، مبابي وطالبه "بتحرير نفسه"، وقال "استمتع بالحياة يا رجل، انزل إلى شارع غران فيا (شارع شهير في مدريد)، كما فعل بيلينغهام، وقابل الناس".

ويعود مبابي مع "الملكي" إلى "البرنابيو" في مواجهة صعبة ومحفوفة بالمخاطر ضد ريال بيتيس المتجدد الذي تأهل لمرحلة المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي ولم يخسر هذا الموسم في الليغا.