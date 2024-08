النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

بعد إعلان نتائح قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والكشف عن منافسات الأندية من المستويات الأول والثاني والثالث والرابع، لا تزال هناك أسئلة عن النظام الجديد للمسابقة القارية الأم.

وفي نقاط وباختصار، سنحاول تبسيط النظام الجديد الذي وصف بأنه معقد وغير مفهوم لكثيرين من عشاق الساحرة ودفع يويفا إلى نشر أكثر من فيديو تعريفي يشرح النظام الجديد.

A new era begins.

The best club competition in the world just got better.#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/XWcKlgrpLd

