النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

بعد إعلان نتائح قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والكشف عن منافسات الأندية من المستويات الأول والثاني والثالث والرابع، لا تزال هناك أسئلة عن النظام الجديد للمسابقة القارية الأم.

وفي نقاط وباختصار، سنحاول تبسيط النظام الجديد الذي وصف بأنه معقد وغير مفهوم لكثيرين من عشاق الساحرة ودفع يويفا إلى نشر أكثر من فيديو تعريفي يشرح النظام الجديد.

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A new era begins. The best club competition in the world just got better.#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/XWcKlgrpLd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

وهذا أبرز ما يجب أن يعرفه القارئ عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا:

عدد فرق البطولة 36 فريقا وليس 32.

البطولة بنظام الدوري وليس نظام المجموعات.

كل فريق يلعب ضد 8 فرق مختلفة حددت في القرعة التي سحبت أمس الخميس.

كل فريق يلعب 4 مباريات على ملعبه ومثلها خارجه.

كل فريق يلعب ضد فريقين من كل تصنيف من التصنيفات الأربعة.

يتأهل إلى ثمن النهائي أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري.

الفرق من المركز التاسع إلى 24 تلعب ضد بعضها مباريات إقصائية ذهابا وإيابا لتحديد الفرق الثماني الأخرى التي تكمل عقد ثمن النهائي.

الفرق أصحاب المراكز من 25 إلى 36 تقصى من البطولة مباشرة.

المباريات ستلعب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

لا يمكن لأي فريق أن يواجه منافسا ينتمي إلى الدوري نفسه (البلد نفسه).

الفريق يلعب ضد منافسين من الدولة نفسها بحد أقصى.

كل فريق يلعب 8 مباريات مختلفة عن الفريق الآخر.

في آخر جولة ستلعب المباريات كلها في وقت واحد وفي يوم واحد (نظام الدوري نفسه) لضمان عدم التلاعب بالنتائج.

مواعيد مباريات دوري المجموعات من أبطال أوروبا

مباريات اليوم الأول: من 17 حتى 19 سبتمبر/أيلول.

من 17 حتى 19 سبتمبر/أيلول. مباريات اليوم الثاني: 1و2 أكتوبر/تشرين الأول.

1و2 أكتوبر/تشرين الأول. مباريات اليوم الثالث: 22 و23 أكتوبر/تشرين الأول.

22 و23 أكتوبر/تشرين الأول. مباريات اليوم الرابع: 4 و6 نوفمبر/تشرين الثاني.

4 و6 نوفمبر/تشرين الثاني. مباريات اليوم الخامس: 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني.

26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني. مباريات اليوم السادس: 10 و11 ديسمبر/كانون الأول.

10 و11 ديسمبر/كانون الأول. مباريات اليوم السابع: 21 و22 يناير/كانون الثاني 2025.

21 و22 يناير/كانون الثاني 2025. مباريات اليوم الثامن: 29 يناير/كانون الثاني 2025.

29 يناير/كانون الثاني 2025. مباريات التصفيات المؤهلة إلى ثمن النهائي: 11 و12 و18 و19 فبراير/شباط 2025.

11 و12 و18 و19 فبراير/شباط 2025. مباريات ثمن النهائي: 4 و5 و11 و12 مارس/آذار 2025.

4 و5 و11 و12 مارس/آذار 2025. مباريات ربع النهائي: 8 و9 و15 و16 أبريل/نيسان 2025.

8 و9 و15 و16 أبريل/نيسان 2025. مباريات نصف النهائي: 29 و30 أبريل/نيسان و15 و16 مايو/أيار 2025.

29 و30 أبريل/نيسان و15 و16 مايو/أيار 2025. النهائي: 31 مايو/أيار في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ.

نتائج قرعة مرحلة الدوري