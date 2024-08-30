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أمرابط يلتحق بالنصيري في فنربخشة التركي

المغربي سفيان مرابط لدى وصوله إسطنبول تمهيدا للانضمام إلى فنربخشة (وكالة الأناضول)
30/8/2024

انضم الدولي المغربي سفيان مرابط إلى فنربخشة التركي -اليوم الجمعة- على سبيل الإعارة قادما من فيورنتينا الإيطالي وذلك قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن فنربخشة في بلاغ نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وصول أمرابط إلى إسطنبول اليوم لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى النادي الذي يلعب فيه مواطنه يوسف النصيري.

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ويدخل أمرابط عامه الأخير من عقده مع فيورنتينا والذي ينتهي في 20 يونيو/حزيران 2025. ورغم أن فنربخشة أعلن عن الصفقة على سبيل الإعارة، فمن المتوقع أن يكتمل شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة إعارته.

ووفقا للخبير الإيطالي فابريزيو رومانو، بلغت قيمة تعاقد فنربخشة -الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو- مع أمرابط 3 ملايين يورو، مع تفعيل بند شراء بقيمة 13 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كمتغيرات.

 

 

وارتدى أمرابط، الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 22 مليون يورو، خلال مسيرته الكروية قميص أندية مهمة مثل فينورد الهولندي وكلوب بروج البلجيكي وهيلاس فيرونا وفيورنتينا ومانشستر يونايتد.

وشارك اللاعب الذي كان معارا إلى مانشستر يونايتد الموسم الماضي، لمدة 932 دقيقة في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، و327 دقيقة في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وخاض الدولي المغربي البالغ من العمر 29 عاما 342 مباراة في مسيرته.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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